Ginseng Ngoc Linh (Fuente: VNA)

Quang Nam, Vietnam (VNA) - La provincia centrovietnamita de Quang Nam está expandiendo el cultivo de ginseng Ngoc Linh para mejorar el valor de la preciosa planta herbácea y desarrollar el turismo.



Bajo el proyecto del gobierno para la preservación y el desarrollo del ginseng Ngoc Linh hasta 2030, el distrito de Nam Tra My extendió el modelo de crecimiento a siete de cada diez comunas desde 2015. La zona de material de ginseng cubre más de mil 600 hectáreas con unos mil 200 hogares participantes.



El secretario del comité del Partido Comunista de Vietnam en Nam Tra My, Le Thanh Hung, informó que las organizaciones crediticias ofrecieron préstamos por un valor de más de 4,3 millones de dólares a los agricultores desde 2015 para la implementación de esa tarea.



El distrito recibió alrededor de 20 millones de dólares del gobierno para actualizar la infraestructura agrícola y realizar estudios destinados a preservar los genes originales del ginseng.



También aprendió experiencia del distrito de Hamyang, de la provincia de Gyeongsangnam, Corea del Sur, para desarrollar la marca registrada de ginseng Ngoc Linh y expandirla al mundo, así como para establecer una cooperativa de esa preciosa planta.



Gracias al aumento de los precios, muchos agricultores en el distrito se han enriquecido.



Cada año, esa localidad produce de cinco a siete toneladas de ginseng, y se pronostica que esos resultados seguirán creciendo en el futuro cercano.



Varias empresas también ofrecen productos derivados del ginseng Ngoc Linh, como bebidas energéticas y alcohólicas, además de alimentos complementarios, entre otros.



Desde 2017, el distrito ha organizado ferias mensuales para luchar contra la venta de mercancías falsificadas. También se celebra un festival cada agosto para honrar el producto.



A principios de este año, la provincia permitió que el distrito pusiera en funcionamiento el jardín de ginseng Ngoc Linh - Tak Ngo en la comuna de Tra Linh, que cubre un área total de 85 hectáreas y se encuentra a mil 800 metros sobre el nivel del mar.



El ginseng Ngoc Linh (Panax vietnamensis, o ginseng vietnamita) fue hallado en 1973 en la homónima montaña situada en la frontera entre la provincia central de Kon Tum y su vecina de Quang Nam.



Actualmente, el ginseng crudo se vende a un precio de mil 800 dólares por un kilogramo, sin embargo esas dos localidades solo pueden producir materiales farmacéuticos y bebidas energéticas, debido a la escasez de inversión en las tecnologías de procesamiento.



A ese producto se le atribuyen propiedades para mejorar la salud, prevenir enfermedades y el estrés, y ralentizar el envejecimiento.



En junio de 2017, el ginseng Ngoc Linh se incluyó en la lista de productos nacionales, lo que contribuye a la erradicación de la pobreza en las zonas apartadas de Nam Tra My en provincia de Quang Nam, así como a la protección de los bosques.



En el Proyecto Nacional para el Desarrollo del ginseng Ngoc Linh, se determina que para 2025 Vietnam será el segundo productor de esta planta después de Corea del Sur, con un rendimiento de 500 a mil toneladas al año.-VNA