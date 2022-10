Quang Tri, Vietnam (VNA) - La provincia centrovietnamita de Quang Tri implementa drásticamente varias medidas para abordar la advertencia de " tarjeta amarilla '" de la Comisión Europea (CE) relacionada con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada ( IUU ).En consecuencia, en el puerto pesquero de Nam Cua Viet en el distrito de Trieu Phong, los miembros del personal del Subdepartamento provincial de Pesca siempre están de servicio para monitorear las ubicaciones de los barcos pesqueros, que tienen instalados dispositivos de monitoreo de viaje para detectar cualquier posible caso de infracción.También se coordinan con la guardia fronteriza para recolectar los registros de pesca, anotan cuidadosamente cada barco que atraca y sale, supervisan la carga y descarga de productos acuáticos en el puerto y certifican el origen de los productos marítimos capturados.El Departamento provincial de Agricultura y Desarrollo Rural ha colaborado en la apertura de 74 cursos de capacitación sobre leyes y políticas relacionadas para más de seis mil 500 pescadores locales.Al 13 de octubre, 178 de los 187 barcos pesqueros que deben estar equipados con dispositivos de monitoreo de viaje habían completado la instalación.Gracias a estas gestiones, a la fecha, la provincia no ha registrado embarcaciones pesqueras y pescadores violando aguas extranjeras.El vicepresidente permanente del Comité Popular provincial, Ha Sy Dong, solicitó a las unidades y autoridades locales que continúen intensificando el trabajo de comunicación para sensibilizar a los pescadores, acelerando la entrada de datos de los barcos de pesca en la base de datos nacional de acuerdo con las regulaciones, además de completar la instalación de equipos de monitoreo en todas las embarcaciones restantes y sancionar estrictamente cualquier infracción./.