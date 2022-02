Panorama de la proyección del documental (Foto: VNA)

París (VNA)- La filial de la Asociación de Amistad Francia-Vietnam (AAFV) en la ciudad de Choisy-le-Roi efectuó hoy una actividad en homenaje a las víctimas del Agente Naranja/Dioxina en el país indochino.



En el programa, que atrajo la participación de un gran número de visitantes locales, se proyectó el documental “Agente Naranja: una bomba que explota lentamente” del productor vietnamita Ho Thuy Tien y el francés Laurent Lindebrings.



Al intervenir en la ceremonia de apertura, el embajador de Hanoi en París, Dinh Toan Thang, expresó su gratitud por el afecto y el apoyo concebidos por los residentes de la ciudad de Choisy-le-Roi en general y la filial local de la AAFV en particular al pueblo vietnamita, especialmente las víctimas del Agente Naranja.



La ayuda y solidaridad de los amigos internacionales contribuirá a aliviar el dolor de las víctimas y fortalecer su determinación en la lucha por la justicia, afirmó el diplomático.



Por su parte, el alcalde de Choisy-le-Roi, Tonino Panetta, dijo que la proyección del mencionado filme busca honrar la batalla legal de Tran To Nga, una vietnamita residente en Francia y también víctima del Agente Naranja, contra las empresas químicas estadounidenses productoras de esa sustancia nociva.

También muestra la aspiración de la urbe de ofrecer apoyo a las víctimas de la dioxina en Vietnam, subrayó.



Mientras, Nicole Duchet Trampoglieri, presidenta de la filial de la AAFV en Choisy-le-Roi, comentó que aunque la demanda de To Nga no tuvo éxito, su entidad seguirá apoyándola para llamar a Estados Unidos a tomar la responsabilidad en ese hecho.



La actividad terminó con un intercambio con Tran To Nga sobre los efectos de este veneno destructivo en la salud y el medio ambiente.

Al intercambiar con la Agencia Vietnamita de Noticias, To Nga dijo que después de que el tribunal rechazó su demanda, muchos amigos y abogados internacionales expresaron unánimemente su apoyo para apelar y continuar el caso, lo que le dio más fuerza para seguir su lucha por la justicia.



Sobre su futuro plan, reveló que se unirá con sus amigos franceses en la recaudación de donaciones para la construcción de una serie de centros de capacitación profesional para niños afectados por la dioxina en Vietnam, principalmente en la Altiplanicie Occidental y algunas otras provincias con condiciones difíciles./.