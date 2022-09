Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA)- Unos 10 mil hogares en las provincias vietnamitas del delta del Mekong de An Giang, Dong Thap y Bac Lieu y la ciudad de Can Tho se benefician del proyecto “Cadenas de valor de pequeños agricultores orientada al mercado- Iniciativa de Mejor Arroz de Asia para la segunda etapa” (MSVC- BRIA 2).

Así lo informaron expertos durante un seminario sobre los resultados de ese proyecto, efectuado hoy aquí por el Departamento de Cooperativas y Desarrollo Rural, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ).

Se trata de un proyecto de Asociación Público-Privada (PPP) implementado por la GIZ y la empresa Olam Agri Vietnam, en colaboración con el mencionado Departamento.

El programa ha permitido a los pequeños agricultores vietnamitas reducir costos y aumentar sus ganancias, así como ha fortalecido la cooperación entre cooperativas y procesadores.

En el marco del proyecto, se han producido unas 150 mil toneladas de arroz de primera calidad estándar internacional, lo que crea una nueva oportunidad para impulsar la exportación a la Unión Europea (UE) y Estados Unidos.

Vu Van Tien, subjefe de ese Departamento, aplaudió los esfuerzos de las partes interesadas en el desarrollo de un conjunto integral de medidas, desde técnicas de cultivo hasta acceso al mercado, para mejorar la calidad de los productos agrícolas vietnamitas.

En la ocasión, también reveló que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural está elaborando un plan para cultivar un millón de hectáreas de arroz de alta calidad para elevar los ingresos de los campesinos, garantizar la seguridad alimentaria nacional e impulsar las exportaciones./.