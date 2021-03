Esta es una oportunidad para que el público de la nación indochina disfrute por primera vez muchos extractos famosos de óperas compuestas por autores famosos, como Je dis que rien ne m’épouvante, uno de los extractos de la obra Carmen, de Georges Bizet, a través de la voz del artista Nguyen Thu Huong.También se incluyen Parle-moi de ma mère! (también en Carmen) con un dueto de los artistas Pham Trang y Pham Duyen Huyen; y The Swan (El cisne) en The carnival of the animals, de Camille Saint-Saëns, con una actuación de violonchelo de Nguyen Tan Anh.Además, el público disfrutará de Depuis le jour en la ópera Louise de Gustave Charpentier, presentada por la artista Tran Hong Vy; o Bell Song en la ópera Lakmé de Léo Delibes con ng Vi el canto de Pham Khanh Ngoc; entre otros.