Foto ilustrativa (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- La lista Google Year in Search 2021 fue anunciada recientemente, mencionando las 10 principales tendencias de búsqueda más destacadas de los vietnamitas en 2021, junto con 14 categorías de búsqueda típicas diferentes en Google.

Con las informaciones estadísticas útiles basadas en búsquedas de personas vietnamitas en el último año, Google Year in Search 2021 representó problemas, eventos y cambios que crean una descripción general de los intereses de los vietnamitas.

Según los expertos, se trata de una oportunidad para que las empresas y organizaciones actualicen de los gustos de los consumidores, la información del mercado y la sociedad.

A la cabeza de la lista se encuentra el evento deportivo de reputación mundial, la Copa de Euro 2021 con la palabra clave "Calendario de la Euro". Como resultado derivado, la palabra clave "VTV6", que es un canal de televisión vietnamita que transmite en vivo partidos al respecto, ocupó la tercera posición.

En segundo lugar se encuentra un sitio web de aprendizaje en línea, desarrollado por el Centro de Ciencias Computacionales de la Universidad Nacional de Educación de Hanoi, que es OLM.vn.

El listado incluye la palabra clave "Azota", en cuarta posición, que también es un sitio web que puede asignar y calificar tareas, crear preguntas de examen en línea. Es una de las aplicaciones más populares utilizadas por los profesores en la enseñanza virtual.

En el contexto complicado del COVID-19, los usuarios buscan más información en línea por sus necesidades de conocimiento, aprendizaje y entretenimiento. Los vietnamitas siguen las informaciones relevantes de la pandemia, centrándose en las palabras clave como "prevención del COVID-19", "declaración médica", "COVID-19 hoy" y "directiva 16","portal de inmunización", "libro electrónico de salud".

Los vietnamitas también suelen buscar en línea contenido de juegos y películas para entretenerse. En particular, la destacada lista de palabras clave de 2021 reconoce dos temas más especiales, que son el entretenimiento en línea y los consejos tecnológicos.

Las búsquedas de tendencias principales para el tema de Entretenimiento en línea muestran que los títulos y plataformas de juegos en línea como Play together, Poki, Genshin Impact, Among Us crearon una nueva tendencia de entretenimiento./.

VNA