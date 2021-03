Peatones en la plaza Dong Kinh Nghia Thuc (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Hanoi reanudará a partir del 12 de marzo las actividades en los espacios peatonales en el casco antiguo de la capital, informó Chu Xuan Dung, vicepresidente del Comité Popular municipal.Durante una reunión en línea del Comité Directivo de Prevención y Control del COVID-19 de Hanoi, Xuan Dung informó que durante las últimas tres semanas esta urbe no ha registrado nuevos casos de la epidemia, sin embargo, las localidades necesitan fortalecer las medidas preventivas, debido a la entrada de un gran número de personas procedentes de otras provincias y ciudades.Deben continuar implementando estrictamente las direcciones de los niveles central y municipal, sobre todo la divulgación y la supervisión de la enfermedad en la comunidad, manteniendo a la vez las actividades de producción y negocios, urgió.Además, la población necesita cumplir las medidas contra la epidemia, especialmente el mensaje 5K (Mascarillas, Desinfección, Distancia, Sin Multitudes y Declaración Médica), mientras las agencias competentes seguirán aplicando sanciones estrictas sobre las violaciones y la entrada ilegal al país a través de las fronteras terrestres.El espacio peatonal abarca ocho calles, incluidas Hang Dau, Cau Go, Hang Be, Hang Bac, Dinh Liet, Gia Ngu, Dao Duy Tu y O Quan Chuong, y tres callejones: Cau Go, Trung Yen y Phat Loc.