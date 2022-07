El teniente general To An Xo, jefe de la Oficina y portavoz del Ministerio de Seguridad Pública (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- Las informaciones que circulan en las redes sociales sobre un bloqueo al directivo de una empresa con gran influencia en el mercado de valores y de bonos corporativos de Vietnam son inexactas.Así lo manifestó el teniente general To An Xo, jefe de la Oficina y portavoz del Ministerio de Seguridad Pública, quien añadió que los departamentos involucrados de la cartera se empeñan actualmente en identificar a las personas difusoras de los falsos rumores para la aplicación de sanciones según las leyes.Reiteró la exigencia del Ministerio a los pobladores de acceder a las informaciones oficiales emitidas por las autoridades pertinentes y no divulgar las falsas.Los recientes rumores sobre la prohibición de salida del país aplicada a un jefe de una gran corporación, por ser sometido a investigación, ha causado inquietudes entre los pobladores, lo cual provoca graves consecuencias económicas y también pérdidas para muchas organizaciones e individuos, además de implicar un delito penal./.