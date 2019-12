La representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Vietnam, Caitlin Wiesen (Fuente: thethaovanhoa.vn)

En el acto de publicación del Informe sobre Desarrollo Humano 2019 del PNUD, efectuado la víspera aquí, Wiesen señaló que tales resultados colocan a Vietnam en el grupo de países con la tasa de crecimiento de IDH más alta del mundo.Según la funcionaria, el informe titulado “Más allá de los ingresos, más allá de los promedios, más allá de hoy: desigualdades en el desarrollo humano en el siglo XXI” reveló la próxima generación de desigualdades emergentes en torno a la tecnología digital, la educación y la crisis climática y propone nuevas formas de medir y abordar las desigualdades.Elogió a Vietnam por haberse embarcado firmemente en el desarrollo centrado en las personas y la igualdad en sus actuales estrategias y planes de desarrollo socioeconómico.El progreso significativo en el desarrollo humano de Vietnam desde 1990 se ha logrado con aumentos relativamente bajos de la desigualdad, observó.Teniendo en cuenta el último ajuste del IDH, Vietnam saltó nueve posiciones de su clasificación en 2018, agregó.De acuerdo con el informe, con el IDH de 0,63, Vietnam ocupa el puesto 118 entre 189 países, y solo necesita 0,007 puntos adicionales para unirse al grupo de Alto Desarrollo Humano.El rango de IDH de Vietnam es más alto que los de la India, Laos, Myanmar y Camboya.Vietnam también ha tenido un buen desempeño en términos de igualdad de género. El valor del Índice de Desarrollo de Género de 1,003 coloca al país en los cinco principales grupos de 166 países del mundo, con Vietnam en el puesto 68 de 162 países en el Índice de Desigualdad de Género. Particularmente recomendable es la participación femenina en el Parlamento que ubica a Vietnam en el tercio superior de los países a nivel mundial.Sin embargo, dijo Wiesen, existen áreas importantes que deben mejorar. Vietnam se ubica entre el tercio inferior de los países a nivel mundial en términos de proporción de sexos al nacer (1,12), violencia contra las mujeres por parte de parejas no íntimas (34,4 por ciento) y mujeres con cuentas en instituciones financieras o con proveedor de servicios de dinero móvil (30,4 por ciento).Aunque la cobertura forestal de Vietnam se encuentra entre el tercio superior de los países a nivel mundial, el país se encuentra entre el tercio inferior de los países en términos de emisiones de carbono per cápita.Abordar esto sería un desafío clave para garantizar la sostenibilidad del crecimiento de Vietnam, subrayó.Por su parte, Nguyen Tien Phong, representante residente asistente del PNUD, explicó que con respecto a la sostenibilidad socioeconómica, muchos trabajos generados por pequeñas y medianas empresas no requieren habilidades, lo que significa que Vietnam ocupa un lugar bajo en mano de obra calificada y empleo vulnerable.A su vez, Vu Dai Thang, viceministro de Planificación e Inversión, informó que Vietnam emitió un plan de acción sobre la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.La determinación del Gobierno vietnamita estuvo representada por la aprobación de la Asamblea Nacional del plan maestro sobre desarrollo socioeconómico para las minorías étnicas, con el objetivo de garantizar la igualdad en el desarrollo humano , enfatizó.Agregó que está de acuerdo con el espíritu de "No dejar a nadie atrás" sostenido por el Gobierno./.