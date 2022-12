Reliquia arqueológica Roc Tung - Go Da en la ciudad de An Khe de la provincia central de Gia Lai

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro vietnamita Vu Duc Dam firmó una decisión que reconoce cinco sitios más como reliquias nacionales especiales.



Se trata de la reliquia arqueológica Roc Tung - Go Da en la ciudad de An Khe de la provincia central de Gia Lai; la reliquia arqueológica de la cultura Sa Huynh en la ciudad de Duc Pho de la provincia central de Quang Ngai; el complejo de casas comunales de Huong Canh en el distrito de Binh Xuyen de la provincia norteña de Vinh Phuc; el Templo del Rey Mai Hac De en el distrito de Nam Dan de la provincia central de Nghe An; y el sitio de la Victoria de Ap Bac en la ciudad de Cai Lay en la provincia sureña de Tien Giang.



El Ministro de Cultura, Deportes y Turismo, y los Presidentes de los comités populares de las localidades donde se encuentran las reliquias reconocidas, están obligados a administrar los sitios de conformidad con las normas legales sobre patrimonios culturales dentro de su competencia./.

VNA