Modelos del emblema nacional (Fuente: VNA)

Tambor de bronce antiguo (Fuente: VNA)

Templo de adoracion My Son A10 (Fuente: quangngaitv.vn)

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro de Vietnam Vu Duc Dam firmó recientemente la Decisión No. 2198 / QD-TTg para el reconocimiento de 23 tesoros nacionales.Se trata de los objetos con valor histórico, cultural y científico de importancia excepcional, incluido el tambor de bronce Gia Phu de la cultura Dong Son del siglo III-II antes de nuestra era, conservado en el museo de la provincia norteña de Lao Cai, la colección de cerámica de esmalte blanco An Binh del siglo XI-XII en la ciudad portuaria de Hai Phong y el sello real “Hoang De Ton than chi bao” del año 1827 en el Museo de Historia Nacional, entre otros.El subjefe del Gobierno vietnamita instó al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, los Comités Populares en todos los niveles de las localidades y municipios donde se encuentran los tesoros nacionales y agencias competentes relativas a implementar la gestión de esas herencias de conformidad con la Ley de Patrimonio Cultural del país.En 2020, el Gobierno también emitió la Decisión No. 2283 / QD-TTg para reconocer un total de 24 tesoros nacionales.