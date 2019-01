La presidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan, se reunió con el presidente del Senado de Camboya, Samdech Say Chhum. (Fuente: VNA)

Siem Reap (VNA) - La presidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan, se reunió hoy con el presidente del Senado de Camboya, Samdech Say Chhum, al margen de la XXVII Reunión del Foro Interparlamentario de Asia-Pacífico (APPF-27), en desarrollo en Siem Reap.



La máxima legisladora vietnamita apreció la preparación de Camboya para la APPF-27 y expresó su alegría por el fuerte crecimiento del país vecino.



Destacó las actividades realizadas por Vietnam a principios de enero en saludo al aniversario 40 de la victoria en la guerra de defensa de la frontera suroeste y el triunfo conjunto de ambos países sobre el genocida régimen de Pol Pot.



Mientras tanto, indicó, Camboya también organizó varios eventos y una gran ceremonia con el mismo objetivo.



Se trata de una ocasión para que los dos países divulguen sobre un período de la historia en el que las dos naciones lucharon lado a lado, ayudando a las personas, especialmente las generaciones jóvenes, se den cuenta de su responsabilidad de preservar este valioso tesoro, remarcó.



Agradeció al Partido Popular (CPP) y al Senado de Camboya por enviar una delegación de alto nivel encabezada por el vicepresidente del Senado, Tep Ngorn, a Vietnam para asistir a la mencionada ceremonia.



La presencia de la delegación mostró la solidaridad del pueblo camboyano hacia el pueblo, los ex expertos y combatientes vietnamitas que habían servido en la misión internacional en Camboya, señaló.



Kim Ngan afirmó que Vietnam hará todo lo posible junto con Camboya para preservar y desarrollar la "buena vecindad, la amistad tradicional y la cooperación sostenible a largo plazo" entre los dos países, no sólo por la prosperidad de cada nación sino también por la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo tanto en la región como en el mundo.



Por su parte, Say Chhum subrayó que la participación de la delegación vietnamita en la APPF-27 contribuirá al éxito del evento y promoverá la amistad tradicional y la cooperación bilateral.



Expresó su satisfacción por la buena marcha de las relaciones bilaterales y por la evaluación de la presidenta parlamentaria vietnamita sobre el desarrollo socioeconómico de Camboya.



Say Chhum agradeció al Parlamento vietnamita por ayudar a su similar camboyano a organizar la APPF-27 y valoró en alto grado el discurso de Kim Ngan en la ceremonia de apertura del evento.



Al mencionar la conmemoración de la victoria sobre el genocida régimen de Pol Pot, afirmó una vez más que no habría la Camboya de hoy si no fuera por la ayuda del Partido, el Estado y el Pueblo de Vietnam.



Say Chhum deseó un mayor desarrollo de los vínculos entre los Parlamentos de Vietnam y Camboya, contribuyendo así a la amistad y cooperación entre los dos países.-VNA