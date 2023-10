En la conferencia (Fuente: VNA)

Dong Nai (VNA) - La región sureste de Vietnam, líder del país en atracción de inversión extranjera directa, tiene un gran potencial y motivación para atraer inversiones de alta calidad, especialmente en áreas de desarrollo verde y sostenible, según se informó en una conferencia celebrada en la provincia de Dong Nai.



Al intervenir en la conferencia, que se centró en la atracción de inversión verde a la región, Do Thien Anh Tuan, profesor de la Escuela Fulbright de Política Pública y Administración, señaló que la zona sureste cuenta con 692 empresas sujetas al requisito de realizar un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de acuerdo con la ley.



Según el profesor, esto representa un gran desafío, por lo que se necesita un programa marco para la implementación del inventario de emisiones de GEI, agregó, y destacó que el programa debe integrarse con otros planes de los ministerios y sectores.



También se necesitan soluciones financieras, como créditos verdes, acciones verdes, bonos verdes y políticas fiscales para proporcionar incentivos y formar mercados de créditos de carbono.



Mientras tanto, las localidades deben promover mecanismos interregionales, reformar el entorno empresarial, la formación de recursos humanos y establecer políticas específicas para alentar a las empresas a innovar en tecnología y cambiar a modelos de crecimiento verde.



El profesor asociado Pham Tien Dat, rector de la Universidad de Finanzas y Marketing, señaló que la inversión verde aporta no solo impactos positivos en términos de adaptación al cambio climático y protección del medio ambiente, sino también grandes beneficios económicos.



La inversión en proyectos verdes, tecnología verde y productos verdes ayuda a cambiar el estilo de vida de la comunidad y aumenta la ventaja competitiva y la reputación de las empresas y los países.



Además, las empresas que aplican tecnología verde atraerán más capital de los inversores y obtendrán más clientes, aumentando así el valor del negocio. Por otro lado, los proyectos verdes pueden movilizar capital de los bancos a costos más bajos de lo habitual.



Nguyen Dinh Cung, exdirector del Instituto Central de Gestión Económica, señaló que la región sureste ha experimentado un rápido desarrollo, pero su modelo de crecimiento durante muchos años no ha cambiado.



Por lo tanto, renovar el modelo de crecimiento de la región constituye una necesidad inevitable, sugirió, y recomendó que la región seleccione inversores con tecnologías avanzadas, amigables con el medio ambiente, que empleen poca mano de obra y planten más árboles.



La región sureste también debe centrarse en el tratamiento de residuos, en particular, de aguas residuales, señaló./.