Reitera ASEAN+ 3 compromiso en lucha contra delincuencia transnacional (Fuente: VNA)

Bangkok, 28 nov (VNA)- Representantes de los Estados miembros de la ASEAN, China, Corea del Sur y Japón sellaron hoy en Bangkok la Declaración sobre lucha contra la delincuencia trasnacional durante la clausura de la décima Conferencia Ministerial temática del bloque (AMMTC+ 3).En la consulta, los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) reconocieron y valoraron altamente el mecanismo de cooperación entre la agrupación y sus socios de diálogo, a saber: China, Corea del Sur y Japón.Coincidieron que la coordinación y el apoyo de los países socios en términos de intercambio de información, mejora de la capacidad y provisión de equipos y técnicas han contribuido en gran medida a la lucha contra la delincuencia transnacional en la ASEAN.Al dirigirse al evento, el ministro de Seguridad Pública de Vietnam, general To Lam, destacó la importancia del mecanismo de cooperación entre la ASEAN y China, Corea del Sur y Japón durante las últimas dos décadas, que según él, ha contribuido a la paz, la seguridad y el desarrollo de la región de Asia Oriental.China, Corea del Sur y Japón han ayudado a Vietnam en el perfeccionamiento de la capacidad de aplicación de la ley, informó, y agregó que se han mantenido reuniones y contactos entre el Ministerio vietnamita de Seguridad Pública y las agencias de aplicación de la ley de esos países.To Lam instó a las partes a continuar implementando el plan de acción ASEAN+ 3 para combatir el terrorismo y la delincuencia transnacional para 2018-2020.También sugirió que los tres países socios continúen ayudando a los miembros de la ASEAN con la capacitación de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en delitos informáticos, narcóticos y crímenes de trata de personas.Vietnam acogerá la próxima edición de AMMTC+ 3 en el marco de la XIV AMMTC y las reuniones relacionadas en 2020.Al margen de la XIII AMMTC y la X AMMTC+ 3, que tuvieron lugar en Bangkok los días 27 y 28 de este mes, el ministro vietnamita de Seguridad Pública sostuvo reuniones con funcionarios de China, Laos, Malasia, Myanmar y Brunéi para discutir la colaboración bilateral en el futuro.En una reunión con el viceministro chino de Seguridad Pública, Wang Xiaohong, To Lam subrayó los resultados positivos y sustantivos de la asociación entre los dos ministerios en lo que va del año.Ambas partes acordaron mejorar la coordinación en la lucha contra todo tipo de delitos, así como en la capacitación.Mientras tanto, To Lam y su homólogo de Laos, Vilay Lakhamphong, se comprometieron a mantener una estrecha cooperación para garantizar la seguridad y el orden a lo largo de la frontera Vietnam-Laos, mientras trabajan juntos para investigar, arrestar e interrogar a sospechosos de delitos transnacionales de drogas, criminales, económicos y de tráfico de personas.En su reunión con el ministro del Interior de Malasia, Muhyiddin Yassin, las dos partes acordaron impulsar la organización de la primera sesión del grupo de trabajo conjunto adjunto a nivel ministerial sobre delincuencia transnacional en el marco del acuerdo de cooperación para prevenir y lucha contra los delitos transnacionales firmados en 2015.También llegaron a un consenso sobre la aceleración de las negociaciones sobre un proyecto de acuerdo sobre cooperación para prevenir y combatir la trata de personas.Hablando con el ministro del Interior de Myanmar, Kyaw Swe, To Lam sugirió que las dos partes continúen intercambiando información sobre crímenes relacionados con la seguridad de los dos países, especialmente cooperando para contrarrestar el uso del territorio de este país por parte de individuos y organizaciones para actividades contra el otro.Los dos titulares acordaron mantener el intercambio de delegaciones y el diálogo de seguridad a nivel ministerial.En otra reunión, To Lam y el ministro de Defensa y presidente del Comité de Seguridad Nacional de Brunéi, Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof, compartieron la opinión de que las dos partes continuarán coordinando puntos de vista y apoyándose mutuamente en foros multilaterales sobre lucha contra el crimen y hacer cumplir la ley.Las dos partes también están dispuestas a aumentar el intercambio de experiencias laborales, visitas mutuas e intercambios culturales y deportivos entre sus fuerzas policiales.Acordaron además trabajar para la firma de acuerdos de cooperación entre los dos gobiernos en la lucha contra la delincuencia transnacional y la asistencia judicial recíproca en materia penal./.