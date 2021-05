En el acto de conmemoración del centenario del natalicio de Nguyen Co Thach (Fuente: VNA)

Nueva York (VNA)- Un encuentro en forma virtual sobre la vida, la obra y los recuerdos del diplomático vietnamita Nguyen Co Thach con las Naciones Unidas (ONU) se efectuó en ocasión del centenario de natalicio de esa eminente figura (15 de mayo de 1921).



Al intervenir en el evento efectuado la víspera, el embajador Dang Dinh Quy, jefe de la misión vietnamita ante la mayor organización internacional, destacó la visión estratégica y las contribuciones importantes de Nguyen Co Thach a la promoción de las relaciones de Vietnam con otros países, la participación del país indochino en la ONU, así como la construcción del sector diplomático nacional.



Nguyen Co Thach nació en el seno de una familia rica en tradición revolucionaria en la provincia norteña de Nam Dinh. Durante su trayectoria, fue encarcelado muchas veces por el enemigo.

Desempeñó numerosos puestos importantes como miembro del Buró Político del Partido Comunista y vicepresidente del Consejo de Ministros. Especialmente, en el cargo de canciller, dejó una profunda impronta en el período más difícil de la diplomacia vietnamita moderna.



Sus legados que dejaron en la construcción de la organización, el aparato y la investigación del sector diplomático nacional siguen siendo válidos hoy.



Nguyen Co Thach es un gran ejemplo a seguir por las generaciones jóvenes de diplomáticos, enfatizó Dinh Quy.



En esta ocasión, los participantes compartieron sus sentimientos y opiniones personales, así como las evaluaciones de expertos y amigos internacionales sobre la valentía, el pensamiento estratégico y el estilo de trabajo del diplomático Nguyen Co Thach./.