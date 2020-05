(Fuente: VNA)

Can Tho, Vietnam, 31 may (VNA)- El vuelo dedicado a la repatriación a más de 340 ciudadanos vietnamitas desde Singapur aterrizó hoy en el aeropuerto internacional de Can Tho, gracias a la cooperación entre la Embajada de Hanoi en el país insular, la aerolínea de bandera nacional y los órganos pertinentes de ambas naciones.Según fuentes oficiales, los pasajeros son niños de bajo de 18 años de edad, ancianos, enfermo, empleados cuyos contratos labores se expiraron, personas que viajaron a Singapur por asuntos de trabajo, y turistas varados en Singapur por la pandemia de COVID-19.Con anterioridad, el personal de la Embajada de Hanoi en Singapur arribó al aeropuerto de Singapur para respaldar a los compatriotas en los trámites necesarios antes del despegue del avión.La Cancillería, el Ministerio de Transporte, los órganos involucrados en el país y las oficinas representativas en el extranjero han organizado varios vuelos para repatriar a los connacionales varados en otras naciones, según las orientaciones del primer ministro, Nguyen Xuan Phuc.Basado en los deseos de los ciudadanos, la capacidad de aislamiento en las localidades y la evolución de la epidemia, se continuarán operando iguales vuelos para atraer a los ciudadanos de regreso al país de origen./.