Hanoi, 5 may (VNA)- El amplio consenso social constituye la clave que ayuda a Vietnam a lograr el éxito en la prevención y control de la enfermedad respiratoria aguda causada por el coronavirus (COVID-19).



Así lo afirmó varias veces el experto consultor de finanzas en Vietnam, Manuel Wendle, en una entrevista publicada recientemente en el periódico alemán Die Oberbadische, sobre la situación epidémica, así como los eficientes métodos del control de ese mal en esta nación sudesteasiática.



Según Wendle, los países occidentales alabaron con cautela el éxito de Vietnam en el enfrentamiento al COVID-19 durante largo tiempo, debido a su escepticismo. Sin embargo, eso cambió cuando expertos internacionales, incluido el director de la Oficina del Centro estadounidense para el Control y Prevención contra Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en Tailandia, John MacArthur, apreció los logros del país indochino en esta materia.



Wendle también tuvo la misma opinión con MacArthur y se dio cuenta de que la victoria epidémica de esta nación asiática no era una sorpresa, después de leer extensamente sobre los éxitos vietnamitas en los periódicos europeos.



El experto alemán afirmó, además, que la aplicación de dichos métodos preventivos de Vietnam en otros países no es fácil, pero el país indochino constituye un ejemplo para este asunto.



Vietnam fue afectado por la epidemia del síndrome del tracto respiratorio agudo (SARS) en 2003, lo cual ayudó al gobierno de este país a la implementación de medidas antiepidémicas de forma rápida y oportuna.



De acuerdo con Wendle, todavía no se pueden estimar con acierto las consecuencias del COVID-19 para la sociedad, pero sus impactos no durarán mucho. Debido a que Vietnam impuso las restricciones del distanciamiento social en solo tres semanas, la economía de este país sufrirá las consecuencias comunes a nivel global, pero todavía alcanzará el crecimiento en 2020./.

