El viceministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Vietnam Le Cong Thanh. (Fuente: VNA) El viceministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Vietnam Le Cong Thanh. (Fuente: VNA)

La COP28 tiene lugar en UAE el 30 de noviembre al 12 de diciembre. (Fuente: Internet)

Hanoi (VNA)- Vietnam participará en importantes iniciativas en la XXVIII Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), programada en los Emiratos Árabes Unidos ( EAU ), del 30 de noviembre al 12 de diciembre.Según el viceministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Vietnam Le Cong Thanh, la COP28 es una de las reuniones internacionales más grandes e importantes de 2023.De acuerdo con el comité organizador, más de 130 jefes de estado y líderes de gobierno, junto con unos 70 mil delegados de 197 países y organizaciones no gubernamentales, empresas y grupos de jóvenes asisten al evento.Notificó el funcionario que Vietnam es evaluado como altamente vulnerable al cambio climático y ocupa el puesto 21 en el mundo y el segundo en el Sudeste Asiático en términos de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Sin embargo, el país indochino ha adoptado muchas medidas prácticas para reducir las emisiones de GEI y llevar a cabo una transición energética justa.La experiencia del país en adaptación al cambio climático será útil para otros, continuó Com Thanh, y agregó que los esfuerzos de Vietnam para reducir las emisiones de GEI también contribuirán sustancialmente a los esfuerzos globales en este sentido.La participación activa y las acciones de Vietnam ayudarán considerablemente al éxito de la Conferencia y a los esfuerzos globales en respuesta al cambio climático, añadió.Antes de la COP28, muchos países han expresado su esperanza de que Vietnam se una a las iniciativas del evento, y está previsto que participe en propuestas tan importantes como el Compromiso de enfriamiento global y un proyecto para implementar el artículo 6 del Acuerdo de París.También considerará unirse a otras como la de eficiencia energética global y energías renovables; la declaración COP28 sobre clima y salud; el grupo de países que apoyan la acción climática relacionada con la cultura en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; la declaración sobre agricultura sostenible, sistemas alimentarios resilientes y acción climática; y la asociación para la acción climática y las transiciones justas con perspectiva de género, reveló.Añadió que el punto de vista de Vietnam en la Conferencia radica en que la respuesta al cambio climático debe llevarse a cabo basándose en el principio de equidad y justicia, un enfoque global y basado en todas las personas, instituciones sincrónicas, políticas y leyes eficientes y efectivas, ciencia, tecnología, innovación, y maximización de fuerza interna y cooperación internacional.La atención a las actividades de respuesta al cambio climático debe ser tan alta como a la reducción de las emisiones de GEI, continuó.En la COP28, Vietnam no emitirá nuevos compromisos, pero resaltará la necesidad de mejorar la solidaridad global, alcanzar un consenso sobre una nueva visión y una nueva mentalidad para generar avances en la implementación.Por otro lado, el país indochino adoptará una nueva determinación para tomar acciones drásticas y efectivas y medidas integrales, innovadoras y soluciones globales creativas, centrándose al mismo tiempo en las personas y sin dejar atrás a ningún país, comunidad o persona.También, propondrá a otros países, organizaciones y empresas cumplir seriamente sus compromisos a través de acciones concretas y prácticas. Las naciones desarrollados deben tomar la iniciativa y aumentar la asistencia a otras en vías de desarrollo, para llevar a cabo una transición energética justa, mediante la financiación, especialmente asistencia no reembolsable, y la transferencia de la tecnología y mejora de la capacidad.Además, resulta necesario garantizar la equidad y la justicia climáticas, lo cual significa garantizar la autosuficiencia y la seguridad energéticas nacionales, promover el acceso a energía limpia a precios razonables para todas las empresas y personas y empleos para los trabajadores, impulsar el financiamiento para la adaptación y pronto poner en marcha el Fondo de Pérdidas y Daños para aumentar el apoyo a los países en vías de sarrollo en la respuesta al cambio climático, dijo.En la COP28, Vietnam dará a conocer sus esfuerzos por responder al cambio climático y lanzará un plan de movilización de recursos para la implementación de la Declaración Política sobre el establecimiento de la Asociación para la Transición Energética Justa (JETP), pormenorizó.Vietnam espera que la COP28 obtenga avances sustanciales en múltiples áreas para responder al cambio climático, incluida la adopción de la directriz para implementar el Artículo 6 del Acuerdo de París, en pos de proporcionar una base para que los países implementen el mecanismo de intercambio de créditos de carbono en asociación de la realización de contribuciones determinadas a nivel nacional.Igualmente, espera que los compromisos adquiridos se hagan realidad a través de políticas de desarrollo de cada país./.