Quang Nam, Vietnam (VNA)- Un acto de homenaje a las víctimas fatales en el reciente naufragio de un barco en la playa de Cua Dai , en la ciudad de Hoi An, provincia centrovietnamita de Quang Nam, se efectuó hoy con la participación de monjes, seguidores budistas y residentes locales.Tran Tan Dung, presidente de la filial del Frente de la Patria de Vietnam en Hoi An, destacó que la ceremonia posee un significado humanitario al orar por el descanso de los fallecidos y la paz de sus familiares.Según fuentes locales, el barco con la placa de control QNa-1152 de la compañía de turismo de Phuong Dong en la ciudad de Hoi An traía a vacacionistas a la isla de Cu Lao Cham, cuando ocurrió el hundimiento a las 14:10 (hora local) el sábado pasado.Al momento del accidente, había gran oleaje y fuertes vientos, por lo que las operaciones de salvamento enfrentaron muchas dificultades y las fuerzas involucradas solo pudieron rescatar a 22 personas, mientras que 17 murieron./.