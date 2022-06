El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, habla en el evento (Fuente: VNA)

El panorama de la reunión. (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong , presidió hoy la conferencia de balance de 10 años del trabajo de prevención y lucha contra la corrupción y la negatividad en el periodo 2012-2022, en presencia de casi 500 delegados in situ y más de 80 mil asistentes en línea.En su discurso, Phu Trong destacó la importancia de la lucha contra la corrupción en el país, alegando que este trabajo demuestra la alta determinación política, bajo la dirección unificada del Partido.Resulta necesario convertir la determinación política en la acción práctica de los cuadros, militantes, funcionarios públicos y pobladores, recalcó, y agregó que los dirigentes del Partido y Estado, y los jefes de los comités partidistas, el gobierno, organismos, organizaciones y unidades deben ser ejemplos a seguir en esta lucha.Según el Secretario General, esta es una tarea de suma importancia, pero también muy difícil y complicada, pues requiere la determinación, la persistencia, la continuidad y los esfuerzos incesantes de todos los niveles y sectores.También se deben realizar de manera sincrónica las medidas políticas, ideológicas, organizativas, administrativas, económicas y penales, con pasos firmes, activos, proactivos y enfocados, además de construir un mecanismo de prevención estricto para que no se pueda corromper y aplicar sanciones serias para que no se atreva a cometer actos de corrupción, orientó.El máximo dirigente partidista destacó la necesidad de combinar la prevención y la detección proactiva y el manejo oportuno, sincrónico y justo de los actos corruptos. Para eso, dijo, se debe enfocar en construir y perfeccionar la institución y las políticas socioeconómicas, fortalecer el estado de derecho socialista, y promover la construcción del Partido y de un sistema político transparente, fuerte e integral.Pidió asociar el combate contra la corrupción y la negatividad con la práctica de ahorro y antidespilfarro, impulsar el estudio y seguimiento del pensamiento, la moral y el estilo del Presidente Ho Chi Minh, luchar contra el deterioro de ideología, la ética y el estilo de vida, la “automanifestación” y “autotransformación” en el interior; y promover la sinergia de todo el sistema político y la sociedad en el trabajo contra ese mal.Instó a promover el papel y la responsabilidad de los órganos y delegados electos, el Frente de la Patria y las organizaciones miembros, del pueblo, los medios de comunicación y la prensa, las empresas, y aumentar la cooperación internacional.En el próximo tiempo, dijo Phu Trong, es importante mejorar la educación, la divulgación, la formación de la cultura de ahorro, sin corrupción entre los cuadros, militantes y pobladores.Los cuadros y militantes, ante todo, los jefes, deben respetar su integridad, mantener el honor, avergonzarse de sí mismos y de sus familiares cuando cometen actos corruptos y negativos.Exhortó a continuar construyendo y perfeccionando de manera sincrónica las instituciones sobre la construcción y rectificación del Partido, la gestión socioeconómica y la prevención de la corrupción y la negatividad, y superar con prontitud las insuficiencias, sellar las “brechas” para que no se pueda cometer corrupción.Trong también se refirió a establecer mecanismo de control en la confección de políticas y leyes sobre la gestión socioeconómica, para evitar los riesgos de corrupción desde esta etapa, además de fortalecer la inspección y auditoría.Se debe continuar mejorando la capacidad y eficiencia de las agencias y unidades con la función de prevenir y combatir la corrupción y la negatividad, en primer lugar, los Comités Directivos provinciales y otras agencias de asuntos internos relevantes desde el nivel central hasta el local./.