El embajador vietnamita en la India, Pham Sanh Chau, en el evento (Fuente:VNA)

Nueva Delhi, 13 jul (VNA)- Un seminario sobre los asuntos en el Mar del Este se celebró en Nueva Delhi, bajo el auspicio de la Asociación de Estudios del Océano Índico.La cita, organizada la víspera tras tres años que la Corte Permanente de Arbitraje (PCA, por sus siglas en inglés) en la Haya negó los reclamos de China en el caso de disputa de soberanía con Filipinas en el Mar del Este, contó con la presencia de numerosos diplomáticos y especialistas indios, indonesios, filipinos y el embajador vietnamita en la India, Pham Sanh Chau.En las ponencias presentadas en el evento, se destacaron la importancia de cumplir con las decisiones del PCA, así como de firmar el Código de Conductas de las Partes en el Mar del Este (COC), base legal para China y la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia (ASEAN), y adoptar medidas para bajar tensiones en la región y cumplir con el derecho internacional.Lalit Mansingh, ex embajador de la India en Estados Unidos y Reino Unido, resaltó que los asuntos en el Mar del Este tendrá un profundo impacto en la seguridad en la región del Indo-Pacífico, en particular y en el mundo, en general, al tiempo que mencionó las relaciones culturales e históricas, así como los grandes intereses de la India en este área.Por su parte, el jefe de la misión diplomática vietnamita, Pham Sanh Chau, evaluó que la situación actual del Mar del Este es aún muy complicada, impredecible y continúa atrayendo la atención no solo de los países de la región sino también de muchos otros países del mundo.Instó a las partes interesadas a esforzarse por mantener la paz y la estabilidad en la región, garantizar la libertad de navegación y aviación, así como actividades comerciales seguras y sin obstáculos, aumentar la confianza y evitar los hechos que compliquen la situación.En el marco del taller, los académicos evaluaron también sobre las características geoeconómicas y políticas actuales en la región y llamaron a las partes que resuelvan las controversias a través de medidas pacíficas basadas en el derecho internacional.-VNA