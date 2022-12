Hanoi (VNA) - Siete organizaciones no gubernamentales (ONG) extranjeras recibieron el certificado de mérito del Primer Ministro vietnamita por sus contribuciones al desarrollo socioeconómico del país, así como su prevención y control de la COVID-19 en el periodo 2020-2022.Se trata de The Clinton Health Access Initiative, Inc. (CHAI/EE. UU.), Fred Hollow Foundation (FHF/Australia), Fredrich-Ebert-Stiftung (FES/Alemania), Giving It Back To Kids (GIBTK/EE. UU.), Good Neighbors International (GNI/Corea del Sur), The VinaCapital Foundation (VCF/EE. UU.) y World Vision International (WVI/EE. UU.).En esta ocasión, la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam (UOAV) entregó el certificado de mérito de su Presídium a 30 ONG.