Singapur (VNA)- La Ciudad de Singapur, capital del país del mismo nombre, se está convirtiendo en un centro para la prueba y el desarrollo de vehículos autónomos, ya que se prepara para ser una de las primeras urbes del mundo donde esos avanzados medios de transporte puedan circular por las vías públicas.

Ciudad de Singapur (Fuente: VNA)

En los últimos años, esta nación del Sudeste Asiático ha creado la infraestructura necesaria, los terrenos de prueba, las normas técnicas, y los reglamentos relativos a los vehículos no tripulados, lo que ha convertido a este país en un lugar atractivo para las empresas extranjeras interesadas en este campo.Un informe de la auditoría KMPG International, publicado a principios de este año, clasificó a Singapur en el segundo lugar después de los Países Bajos en el índice de disponibilidad para este tipo de transporte.Aunque la industria automovilística de Singapur no jugaba un importante papel en la región, el desarrollo tecnológico ha cambiado el juego, y este sector actualmente es uno de los impulsores del crecimiento económico de este país insular.En octubre del año pasado, la compañía británica Dyson informó que establecerá una nueva planta en Singapur para producir automóviles eléctricos.Bajo su estrategia Smart Nation destinada a impulsar la aplicación de tecnologías inteligentes, el Gobierno singapurense considera a los autos no tripulados como la solución para un sistema de transporte público más eficiente.-VNA