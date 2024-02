Oficiales y soldados en la isla de Bach Long Vi celebran izamientode bandera nacional en el primer día del Año Nuevo Lunar. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- Miles de oficiales y soldados en 21 islas, correspondientes a 33 estaciones militares, juntos con miles de pescadores en Truong Sa (Spratly) y militares de la plataforma DK1, celebraron actos de izamiento de bandera para festejar el primer día del Año Nuevo Lunar, expresando así el patriotismo y el sentido de responsabilidad de cada soldado en la protección de la Patria.

Según la Voz de Vietnam, en la ceremonia efectuada la víspera en la ciudad distrital de Truong Sa, cientos de soldados, monjes, pescadores, maestros y estudiantes, se unieron al acto de saludo a la bandera nacional, y luego disfrutaron de una demostración de artes marciales y juegos folclóricos conducidos por los militares, visitaron las pagodas en las islas y participaron en el ritual de oración por el clima favorable, por la paz y prosperidad en el mar y las islas, y por el progreso del país.



Asimismo, se llevaron a cabo en las islas de Nam Yet, Sinh Ton, Song Tu Tay, Da Tay A, Son Ca, Co Lin, Len Dao y An Bang, entre otras, las ceremonias de izado de bandera en el comienzo del nuevo año.

Más de 200 oficiales y soldados de 15 plataformas DK estacionadas en la plataforma continental sur de Vietnam también celebraron simultáneamente eventos similares y la ceremonia de pesca para la buena suerte.

El mismo día, junto con otras unidades de guardias fronterizas de todo el país, los puestos en la línea fronteriza de Dak Lak organizaron solemnemente la ceremonia de izamiento de la bandera en ocasión del Año Nuevo Lunar. Tras el sagrado acto de saludo a la bandera, cada representante de la unidad recitó los 10 juramentos de honor de los militares.

Estas solemnes ceremonias tienen como objetivo motivar a los oficiales y soldados en el comienzo del nuevo año a elevar más la responsabilidad y la eficiencia en su labor, esforzarse por alcanzar muchos logros nuevos y cumplir bien sus tareas de proteger la soberanía, la integridad territorial y la seguridad fronteriza nacional. Asimismo, pretenden contribuir a educar y fortalecer el patriotismo y el sentido de responsabilidad de cada soldado./.000