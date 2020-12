Bangkok (VNA)- Tailandia no aplicará el bloqueo nacional pero impondrá la zonificación para el control de COVID-19 de acuerdo con la cantidad y el nivel de infección en las localidades, anunció el Centro nacional de Administración de la Situación de ese mal (CCSA).El portavoz de la entidad Taweesilp Visanuyothin dijo que se establecerán cuatro áreas al respecto, incluida la zona roja donde se exigirá la máxima supervisión epidémica debido al considerable número de nuevos casos de contagio; la naranja para mantener el alto nivel de control en los sitios con más de 10 pacientes del coronavirus; la amarilla para vigilar los lugares con no más de 10 enfermos; y la verde en pos de asegurar la vigilancia en las localidades sin casos ni probabilidad de contagio.La zona roja cubre actualmente solo la provincia de Samut Sakhon, el epicentro del último brote de COVID-19 , precisó.Mientras, el área de control (naranja) cubre las provincias que rodean Samut Sakhon como Bangkok, Samut Songkhram, Ratchaburi y Nakhon Pathom.La zona de alta vigilancia (amarilla) comprende 25 provincias y la de vigilancia (verde) se aplica a las localidades que no registraron casos infectados.Las celebraciones del Año Nuevo serán prohibidas en la zona de máximo control, subrayó el funcionario, al revelar que las fiestas pueden realizarse en la zona de control con la condición de que el número de asistentes sea limitado.Las festividades se pueden llevar a cabo en las otras dos zonas, pero deben desarrollarse a una escala reducida y sin congregaciones, enfatizó.Las clasificaciones de las distintas provincias puede cambiar, dependiendo de la situación de la localidad, agregó.Tailandia registró 67 casos más de COVID-19 la víspera, lo que elevó el recuento nacional a cinco mil 829 pacientes, con un saldo de 60 fallecidos./.