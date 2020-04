Agricultores de Tailandia (Fuente:Bangkokpost.com)

Bangkok, 10 abr (VNA)- El Ministerio de Finanzas de Tailandia celebró una reunión para analizar los detalles de una asistencia en efectivo que beneficiará a casi nueve millones de campesinos, con el fin de inyectar liquidez a la economía en medio de la desaceleración provocada por la pandemia de COVID-19.Durante el encuentro, efectuado la víspera, el ministro de Finanzas Uttama Savanayana confirmó que esa cartera está considerando el monto de ayuda para disipar las especulaciones sobre un subsidio de casi mil dólares para hogares elegibles.El respaldo será transferido directamente a los agricultores como lo hicieron en el pasado, anunció el titular.Sin embargo, Uttama Savanayana admitió que no sabía si esa asistencia podría desplegarse al término de este mes e indicó que se trata de una de varias medidas de alivio que serán financiadas por el paquete de préstamos de emergencia del gobierno, valorado en unos 30 mil millones de dólares.Por su parte, el director de la Oficina de Políticas Fiscales de Tailandia, Lavaron Sangsnit, dijo que la cantidad puede ser desigual a la dotación de 165 dólares destinados a los laborantes sin trabajos informales, ya que los agricultores no se consideran directamente afectados por la pandemia debido a que este momento no es temporada de cultivo./.