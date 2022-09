Foto de ilustración (Fuente:Xnhua/VNA)

Bangkok (VNA) – La tendencia a la baja de la COVID-19 en Tailandia está permitiendo al país reducir el nivel de la pandemia según lo programado, afirmaron expertos médicos tailandeses.Yong Poovorawan, jefe del Centro de Excelencia en Virología Clínica de la Universidad de Chulalongkorn, escribió en su cuenta de Facebook que la situación general de la COVID-19 está mejorando y la cantidad de casos seguirá disminuyendo hasta fin de año.Pero las infecciones volverán a aumentar durante el clima fresco de enero a marzo del próximo año, aunque la propagación no será grave, predijo.Yong resaltó la recomendación a los grupos vulnerables de recibir cuatro inyecciones de la vacuna contra la COVID-19, mientras que los adultos sanos menores de 60 años deben recibir al menos tres inyecciones.Por su parte, el Centro de Genómica Médica del Hospital Ramathibodi ha confirmado el segundo caso de BA.2.75.2, una subvariante de Ómicron, en Tailandia, después de que se informara el primer caso la semana pasada.BA.2.75.2 evolucionó de BA.2.75, la cual comenzó a propagarse en India en mayo y mostró la mayor cantidad de mutaciones en comparación con otras cepas de la COVID-19 en el país.El centro dijo que no hay necesidad de entrar en pánico por la nueva variante siempre que las personas mantengan las precauciones sobre la COVID-19 para evitar que la nueva cepa se apodere de BA.4.6 y BA.5, que son las dominantes en Tailandia.Thanakorn Wangboonkongchana, parlamentario de la lista del Partido Palang Pracharath, expresó el 19 de septiembre su confianza en que la degradación de la COVID-19 de una enfermedad contagiosa peligrosa a "transmisible bajo vigilancia" no se interrumpiría.Anteriormente, Tailandia anunció un plan para disolver el Centro para la Administración de la Situación de la COVID-19 a principios de octubre, considerándola como una enfermedad endémica, como la gripe o el dengue./.