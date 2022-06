Hanoi (VNA)- Tran Thi Bich Ngoc, una tatuadora de 28 años, ha sido nombrada en la categoría de Arte de la lista Forbes 30 Under 30 Asia 2022.Tran Thi Bich Ngoc, una tatuadora de 28 años, ha sido nombrada en la categoría de Arte de la lista Forbes 30 Under 30 Asia 2022.La joven tatuadora, también conocida como Ngoc Like, es famosa por su experiencia en tatuar sobre las cicatrices de las mujeres.Ngoc completó su maestría en Artes Cinematográficas y Televisión de la Universidad de Teatro y Artes Escénicas de Hanói este año y anteriormente se graduó de la Facultad de Diseño Artístico.Lleva transformando cicatrices traumáticas en obras de arte desde 2013, cuando tenía 19 años.Si bien tatuarse todavía se considera un tabú en Vietnam, ella cree que cubrir las cicatrices con tatuajes artísticos puede ser parte del proceso de curación que empodera a las personas, especialmente a las mujeres, para comenzar un capítulo más feliz en sus vidas.En una entrevista a la prensa, dijo: “Los tatuajes no traen suerte ni buena fortuna, pero tienen un valor espiritual para quienes los tienen y emiten energía positiva.He estado haciendo esto por un tiempo y, a veces, me siento agotado por todo. Pero cada vez que recibo un mensaje de agradecimiento de un cliente, es como un 'regalo moral' que me da fuerzas para seguir este camino hacia el futuro”.Además del artista Ngoc, la lista Forbes 30 Under 30 Asia 2022 también incluye a otros cuatro representantes vietnamitas: CEO y cofundador de Coin98 Finance Nguyen The Vinh (Finanzas y capital de riesgo), CEO de Phenikaa MaaS Le Yen Thanh (Industria, Fabricación & Energy), Director General Adjunto de VinBus Nguyen Thanh (Industria, Manufactura y Energía) y diseñador Uyen Tran de TomTex (Industria, Manufactura y Energía)./. VNA/PCV