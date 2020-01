Hanoi (VNA) Con el progreso científico y tecnológico, la esfera llamada también como fintech (en inglés) ha obtenido pasos de avance cruciales, los cuales cambiaron radicalmente el sistema financiero y bancario y favorece las transacciones en los negocios y consumo, evaluaron expertos.

Foto de ilustración (Fuente: cnbc.com)

Durante un reciente seminario efectuado por la Asociación de Inversores Financieros de Vietnam (VAFI, por sus siglas en inglés) y el periódico digital ICTnews, los especialistas también subrayaron que las políticas relativas no se corresponden aún con el ritmo de desarrollo enérgico de la tecnología.

En el encuentro, los participantes destacaron que la mencionada industria financiera respalda las transacciones en el sector y también a los usuarios, pero al mismo tiempo, advirtieron sobre el posible aprovechamiento de la misma para llevar a cabo actividades indebidas.



Debido a esa razón, durante los últimos tiempos, los órganos pertinentes han adoptado varias acciones encaminadas a estrechar la gestión de fintech, lo que se refleja, en parte, mediante la emisión de borradores de algunas leyes para limitar las inversiones extranjeras en los sectores intermediarios de pago y las transacciones o cuentas electrónicas que molestan a los usuarios a la hora de exigir informaciones personales.



En la ocasión, los expertos intercambiaron distintas experiencias, recomendaron diferentes soluciones para orientar las políticas relativas y propusieron medidas destinadas a fomentar la administración al respecto, a fin de crear un entorno de negocios transparente, elevar la confidencialidad y la seguridad para las transacciones financieras y proteger los intereses de los usuarios.



Por otro lado, abogaron por evitar la aplicación de normas de forma inadecuada que se basan en algunos casos excepcionales, puesto que las mismas obstaculizarán a los usuarios y harán perder el carácter positivo de fintech, así como afectarán sus aportes al desarrollo de la economía digital y los lineamientos por universalizar el pago sin efectivo del Gobierno.



Sobresalen entre las propuestas el uso de base de datos de los órganos administrativos para identificar a usuarios de los servicios al respecto y el permiso a los registros del límite para transacciones por vías electrónicas con las entidades proveedoras de productos.



Al referirse a proyectos de las reglas sobre la gestión de la tecnología financiera, el secretario general de VAFI, Phung Anh Tuan, notificó que se requiere un gran capital para el desarrollo del sector, por esa razón, dijo, además, que la limitación de la inversión extranjera obstaculizará el avance de la esfera.



Por otro lado, subrayó que la economía digital y la cuarta revolución industrial se consideran tendencias actuales, cuyo progreso se refleja claramente a través de las informaciones divulgadas en los medios de comunicación y órganos de prensa.



Recomendó, asimismo, reformar las instituciones y solventar las dificultades, considerando esas tareas como las de primera prioridad para atraer a más capital foráneo en el sector de tecnología de la información, incluida fintech.



Remarcó que la limitación por debajo de 50 por ciento de las inversiones extranjeras en la tecnología financiera dificultará la recaudación de grandes recursos financieros y también la participación por parte de las organizaciones profesionales.



Enfatizó que según el Banco Estatal (BE), la restricción de la interferencia de los hombres de negocios extranjeros en los sectores intermediarios de pago en un nivel de por abajo del 30 por ciento busca garantizar la estabilidad monetaria en el país y evitar la manipulación de los inversores foráneos, así como salvaguardar la soberanía nacional en las actividades financieras, creando así oportunidades para los empresarios domésticos.



Sin embargo, recalcó que fintech requiere un gran monto de capital foráneo para su progreso, tanto en las cuestiones de tecnología, mercado como recursos humanos.



A su vez, Ngo Van Duc, subjefe del Departamento de Monitoreo del sistema de pago del BE, las actividades de la mencionada esfera experimentan durante los últimos años un desarrollo dinámico en el mundo y Vietnam se incorpora también a esa tendencia.



A pesar de esas ventajas, las actividades relativas en Vietnam no se corresponden aún con las potencialidades de país, dijo y añadió que según las estadísticas oficiales del BE, se registran hoy alrededor de 150 empresas de fintech dedicadas a distintos sectores, en especial el de pago, préstamo bancario y otros servicios como ratificación electrónica y blockchain.



Mientas, Varun Mittal, vicepresidente de la Asociación de Fintech de Singapur y también jefe de la sesión especializada en la consulta concerniente en los mercados emergentes del grupo Ernst& Young, subrayó que la limitación de las inversiones extranjeras en el campo provoca preocupación a los empresarios, puesto que es sector depende aún en gran medida del fondo proveniente del extranjero.

Las empresas emprendedoras necesitan mayor atención en la inversión en la tecnología, estudio de mercado y recursos humanos, dijo, y añadió que las fuentes financieras en el país no son aún capaces de satisfacer esa exigencia.



Por otro lado, Varun Mittal agregó que las inversiones extranjeras favorecen, además, a las empresas vietnamitas en el acceso a las últimas tecnologías, en especial las referentes al macrodatos e inteligencia artificial, las cuales juegan un rol importante en el establecimiento de nuevos productos y búsqueda de soluciones para fintech.



En los últimos eventos temáticos, el Gobierno Vietnam ha anunciado sus esfuerzos por impulsar el progreso de la mencionada esfera.



Por su parte, el viceprimer ministro Vuong Dinh Hue comunicó que el pago móvil ha brindado varias oportunidades para el acceso a los servicios financieros a un costo razonable y también a los frutos de la cuarta revolución industrial.



Durante el coloquio sobre políticas destinadas a la gestión de la tecnología financiera, se espera que las iniciativas propuestas en la ocasión sirvan como una base importante para la adopción de políticas adecuadas destinadas a incentivar el progreso del campo, creando así beneficios para los usuarios y también para la sociedad y la economía digital del país indochino.



Fintech es una industria financiera que aplica nuevas tecnologías a actividades relativas y de inversión y que implica nuevas aplicaciones, procesos, productos o modelos de negocios.



Las tecnologías financieras ofrecen herramientas para la realización de actos jurídicos relacionados con el dinero de forma eficiente, sencilla, y con costos razonables./.