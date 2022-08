Praga (VNA)- La Embajada de la República Checa en Vietnam anunció hoy que no acepta el nuevo modelo de los pasaportes de Vietnam debido a que estos documentos no satisfacen requisitos técnicos de la Organización de Aviación Civil Internacional ( ICAO ).De este modo, la República Checa se convirtió en el tercer país que no reconoce el nuevo modelo de los pasaportes de Vietnam emitidos a partir del 1 de julio pasado, después de Alemania y España.Esas naciones atribuyeron el rechazo a la imposibilidad de verificar el lugar de nacimiento de ciudadanos vietnamitas mediante el número de identificación.El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam comenzó a emitir el 1 de julio un nuevo modelo de pasaporte ordinario a los ciudadanos del país indochino.En comparación con el modelo antiguo, la nueva forma de pasaporte ordinario presenta mejoras con un diseño meticuloso, y en cada página contiene imágenes típicas sobre los paisajes naturales, la soberanía nacional, patrimonios culturales conocidos, incluidos la Bahía Ha Long, la ciudad imperial Hue, el Templo Hung, el santuario de My Son, entre otros.Esas iconografías tienen como objetivos contribuir a afirmar y promocionar las imágenes de Vietnam al mundo, además de mostrar las tradiciones, la historia, la geografía y la cultura del país.Al mismo tiempo, el nuevo modelo de pasaporte ordinario garantiza técnicas de seguridad y resulta difícil de falsificar./.