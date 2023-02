Quang Nam, Vietnam (VNA)- El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo otorgó hoy en la ciudad de Hoi An, de la provincia central de Quang Nam, el reconocimiento al Tet Nguyen Tieu en esa localidad como Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional.Este festival es uno de los más importantes que existen desde hace siglos en Hoi An, según la Voz de Vietnam.La singularidad de dicha festividad es el resultado de la confluencia entre las culturas vietnamita, japonesa y china y una oportunidad para que la gente de Hoi An rinda homenaje a los budas, dioses y antepasados, además de rezar por una vida feliz y próspera. Tet Nguyen Tieu es uno de los principales festivales tradicionales de principios de año, apreciado y preservado por los compatriotas de Hoi An, y es un "alma" inseparable de esta área urbana patrimonial.En esta ocasión, la ciudad de Hoi An organiza muchos programas especiales como: la Noche del casco antiguo, noche de la poesía de Nguyen Tieu; conmemoración de la muerte de Nguyen Tieu y los sabios; juegos populares para personas locales y visitantes; actuación de Tuong (teatro clásico), canto popular, demostración de caligrafía y pintura de máscaras de cerámica./.