Bruselas (VNA) - El torneo anual de golf Vietnam Ambassador's Cup 2023 (Copa del Embajador de Vietnam) se llevó a cabo en el campo de golf Hulencourt, en la localidad belga de Genappe, con el fin de recaudar fondos a favor de las víctimas del Agente Naranja en la ciudad de Hoi An , en la provincia centrovietnamita de Quang nam.Coorganizado por la Embajada de Vietnam en Bélgica y Chris Geykens, representante de la Asociación de Vietnam para las Víctimas del Agente Naranja /Dioxina (VAVA Hoi An) en Bélgica, el evento de este año también tuvo como objetivo celebrar el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre los dos países y los 10 años de creación del torneo.La cita recaudó un total de 12 mil 240 euros que se donarán al capítulo de VAVA en Hoi An para ayudar a las familias de las víctimas de dioxina a desarrollar su economía doméstica, como la cría de aves y peces, el cultivo de hongos y hortalizas y el turismo.Realizado por primera vez en 2013, el programa ha recaudado hasta ahora más de 52 mil 100 dólares en apoyo de las víctimas del agente naranja en Hoi An./.