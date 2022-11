La regata de barcos Ngo (Fuente: VNA)

Tra Vinh (VNA) - La regata de barcos Ngo en saludo al Festival Ok Om Bok 2022 se inició hoy con la participación de más de 800 atletas provenientes de ocho grupos de siete localidades.

Según el comité organizador, la regata cuenta con tres modalidades, o sea 800 metros y 600 metros masculino y 700 metros mixtos masculino y femenino. Los partidos finales y los premios se llevarán a cabo el 7 de noviembre.

Duong Hoang Sum, director del Departamento de Cultura, Deporte y Turismo local dijo que el Festival de Ok Om Bok de la provincia fue reconocido como “Patrimonio cultural intangible nacional”. Las regatas de barco Ngo llevan la belleza tradicional del pueblo jemer, a la par que muestran la solidaridad y la cultura única la gente del sur en general y de la provincia de Tra Vinh en particular.



Durante la "Semana del Festival de la Cultura, el Turismo y la Gastronomía del Sur asociada con el Festival Ok Om Bok en la provincia de Tra Vinh en 2022", extendida hasta el 8 de noviembre, se celebran otras actividades deportivas y juegos folclóricos./.