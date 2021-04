Foto de ilustración (Fuente:Internet)

Hanoi (VNA) - Para implementar con éxito la estrategia de desarrollo socioeconómico en la etapa 2021-2030, Vietnam considera la transformación digital como el factor central destinado a promover el crecimiento y progreso integral.



El ministro de Información y Comunicación, Nguyen Manh Hung, subrayó que los cuatro temas principales en el cambio digital figuran el dominio en la infraestructura y plataformas en el campo y en la tecnología de producción “hecho en Vietnam”, así como el control en el ciberespacio nacional.



Esos trabajos se encaminan hacia el objetivo de formar las empresas de tecnología digital nacional con capacidad para participar en las cadenas de valor globales.



La transformación digital contribuye a construir una sociedad digital, promover y reestructurar fuertemente la economía en asociación con la renovación del modelo de crecimiento, mejorar la productividad, calidad, eficiencia, autonomía y competitividad de la economía.



De hecho, la transformación digital tiene un impacto claro e inclusivo en todos los aspectos de la vida social y para las empresas, se trata de un factor clave en aras de resolver numerosos "problemas difíciles" durante el proceso de gestión y operación, enfatizó.



Mientras, Vu Dang Vinh, director general de la empresa Vietnam Report, señaló que el propósito de las empresas cuando ejecutan la transformación digital es ahorrar los costos, mejorar la eficiencia operativa, aumentar la ventaja competitiva, encontrar y atraer a clientes, ampliar los canales de distribución, automatizar el proceso de producción y controlar la calidad.



Estos son los beneficios que ofrece el cambio digital y por lo cual, los gerentes empresariales puedan tomar decisiones sabias y oportunas para que no pierdan las oportunidades de negocios e inversiones.



En la era digital, la tecnología ya no es solo una herramienta, sino que se considera un tema estratégico.



La realidad demuestra que numerosas grandes empresas cayeron en quiebra por no adaptarse al desarrollo rápido de la tecnología y no responder a los crecientes requisitos de los clientes.



La transformación digital no es simplemente la aplicación de la tecnología, sino debe cambiar el método operativo de todas las compañías con nuevas plataformas tecnológicas y nueva dirección, a fin de conseguir pasos de avance y creativos.



De acuerdo Vu Dang Vinh, las autoridades deben prestar más atención a lo que las empresas necesitan, considerándolo como base para proponer planes hacia la transformación digital.



En el proceso de implementación de la transformación digital, las empresas deben actualizar y establecer un sistema eficaz de informes, análisis y evaluación, con vistas a seleccionar las tecnologías adecuadas para aplicarlas a largo plazo.



Por tal motivo, las empresas necesitan definir la transformación digital como una estrategia central y una misión importante de su organización en aras de materializarla de manera firme.



Como una de las economías de más rápido crecimiento en la región, Vietnam dispone de gran potencialidad para impulsar la transformación digital y explotar los recursos latentes./.

VNA