Hanoi (VNA)- Ante los actos desestabilizadores y vandálicos ejecutados el 11 de julio en Cuba por un grupo de contrarrevolucionarios e incitados desde el exterior, el Club de ex Estudiantes Vietnamitas en Cuba expresó su fuerte solidaridad y apoyo al hermano pueblo cubano.En su mensaje de apoyo emitido hoy, el Club condenó enérgicamente la injerencia externa junto con la difusión y manipulación de informaciones falsas para provocar el desorden, la inestabilidad y protestas en la nación caribeña.Ratificó que Estados Unidos debe levantar de forma inmediata el duro, injusto y obsoleto embargo comercial, financiero y económico impuesto contra La Habana durante más de 60 años, porque causa la escasez de alimentos, medicamentos y otros productos elementales que el pueblo cubano sufre en medio de la pandemia de la COVID-19.“Como ex becarios en Cuba, entendemos y respaldamos firmemente los esfuerzos del pueblo antillano en la lucha por el levantamiento del embargo unilateral de Estados Unidos”, declara.Consideró que sólo con la cesación del bloqueo, el pueblo cuba no podrá integrarse en la economía y el comercio internacionales de manera justa y equitativa para desarrollar el país.Esta no es sólo la aspiración del pueblo cubano, sino también del vietnamita y de otros pueblos progresistas y amantes de la paz en todo el mundo, concluye el mensaje./.