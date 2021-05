Los futbolistas de la selección nacional de Vietnam (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Los partidos de la selección de fútbol de Vietnam en la segunda ronda eliminatoria de la Copa Mundial 2022 se transmitirán en vivo, según informó la Federación de Fútbol del país indochino (VFF).

Los partidos del equipo vietnamita en el Grupo G, que tendrán lugar en los Emiratos Árabes Unidos del 3 al 15 de junio, serán transmitidos por los canales VTV5 y VTV6 HD de la Televisión nacional de Vietnam (VTV).

Además, otros canales de VTV transmitirán los encuentros a través de sus señales de televisión terrestre, por cable y satélite como VTVCab, K+, SCTV y en las aplicaciones como VTVGo, Next Sport, On Sport, canales de YouTube, página de VFF y Next Media.

Anteriormente, con la aprobación de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) para la concesión de los derechos de retransmisión, la VFF coordinó con la empresa Next Media, su socio en la explotación de los derechos televisivos, para implementar los procedimientos necesarios.

El 7 de junio, la selección vietnamita se enfrentará al equipo de Indonesia en el estadio Al Maktoum. El 11 de junio, competirá con el equipo de Malasia en el mismo escenario y el día 15 se medirá al elenco anfitrión./.