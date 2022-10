El ministro de Seguridad Pública, general To Lam, entrega la decisión del Presidente de Vietnam a los oficiales (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El ministro de Seguridad Pública, general To Lam , entregó hoy aquí la decisión del Presidente de Vietnam a tres oficiales de la Policía Popular, quienes partirán el 13 de este mes a la misión de las Naciones Unidas (ONU) en Sudán del Sur El pasado 22 de septiembre, el presidente Nguyen Xuan Phuc firmó una decisión sobre el envío de tres policías, Le Quoc Huy, Vu Viet Hung y Luong Thi Tra Vinh, a la Misión de Asistencia de la ONU en Sudán del Sur ( UNMISS ).Al intervenir en la ceremonia, To Lam enfatizó que el nombramiento de los oficiales del Ministerio de Seguridad Pública a la fuerza de mantenimiento de la paz de la mayor organización mundial en Sudán del Sur constituye un hito importante en las actividades de relaciones exteriores y seguridad, así como un avance en la integración, cooperación y desarrollo integral, que reafirma la postura consistente de Vietnam como un amigo, un socio confiable y un miembro responsable en la comunidad internacional.En tal sentido, sugirió a los oficiales que deben determinar su participación en la misión de la ONU como un honor y un orgullo, y al mismo tiempo, una tarea importante del Gobierno vietnamita en general y del Ministerio de Seguridad Pública en particular, en pos del mantenimiento de la paz y la seguridad mundial y regional.Hasta el momento, la cartera cuenta con ocho oficiales que cumplen con los requisitos para la incorporación a las fuerzas de mantenimiento de paz, incluido uno reclutado para desempeñar funciones en la sede de la ONU y siete para la UNMISS./.