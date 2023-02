Turismo vietnamita recibe alta evaluación de prensa internacional (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- La industria sin humo de Vietnam recibió alta evaluación de los medios de prensa internacionales, según fuentes de la Administración Nacional de Turismo (ANT) del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo del país indochino.

La famosa revista de viajes Travel and Leisure calificó a Vietnam como principal destino culinario de Asia en el itinerario de viaje de 2023, al comentar que, además de hermosos paisajes naturales, patrimonios históricos, la nación indochina posee una gastronomía atractiva y deliciosa.

Esta publicación recomendó que los visitantes pueden disfrutar de platos deliciosos y típicos de cada localidad y región como Pho (sopa de fideos de arroz con carne de res y pollo), pan, café, entre otros, además de visitar destinos turísticos conocidos, incluidos Hanoi, Da Nang y Ciudad Ho Chi Minh.

Entretanto, el sitio web culinario australiano Traveler distinguió al Pho vietnamita como uno de los mejores platos del mundo, y al Banh cuon (rollitos de arroz al vapor con cerdo picada y condimentos) de Vietnam como una de las 10 atractivas comidas para disfrutar en 2023.

Según la página web de Travel off Path, Ciudad Ho Chi Minh se evaluó como el principal destino de tendencia de Asia en 2023, mientras que el sitio web de The Travel consideró Son Doong, en la provincia de Quang Binh, como una de las 10 cuevas más espectaculares del mundo.

Diversas revistas como Conde Nast Traveler, Travel and Leisure, The New York Times, y Traveller también calificaron respectivamente Con Dao, Hoi An y Ha Giang como destino líder del turismo de mar e islas, una de las 25 ciudades más hermosas del mundo, y uno de los 52 grandes destinos para turistas en 2023.

Vietnam está entre los 10 destinos ideales para una luna de miel asequible este año, según la revista australiana de guías de viajes Lonely Planet.

De acuerdo con ANT, la industria sin humo de Vietnam sirvió 13 millones de turistas domésticos en enero pasado y alcanzó un ingreso total de mil 957 millones de dólares en ese mes, un aumento de 31 por ciento respecto al mismo lapso del año anterior.

Sin embargo, el mercado de turistas foráneos en el mes pasado resultó modesto, y Corea del Sur sigue siendo el mayor mercado emisor de turistas a Vietnam con 259 mil visitantes, seguido por Estados Unidos con 78 mil personas.

Alrededor de 15 mil 800 turistas chinos a Vietnam en enero pasado, una reducción de 96 por ciento en comparación con el mismo período de 2019./.