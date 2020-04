Hanoi (VNA) - La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Vietnam emitieron una declaración conjunta sobre la garantía de vacunación para los niños durante la pandemia de COVID-19.

Foto ilustrativa (Fuente: VNA)

La declaración conjunta se emitió con motivo de la Semana Mundial de la Inmunización, que dura del 24 al 30 de abril.Según la declaración conjunta, la OMS y el UNICEF exigen a las autoridades sanitarias, familias y toda la comunidad, así como a los socios de desarrollo y el sector privado que intensifiquen sus esfuerzos para asegurar que los niños continúen recibiendo la inmunización esencial durante la epidemia.Si la vacunación continúa interrumpiéndose, esas enfermedades podrían regresar y el mundo podría ver brotes de enfermedades prevenibles por vacunación , de acuerdo con el texto.La pandemia de COVID-19 está sobrecargando los sistemas de atención médica y ya ha interrumpido los servicios de inmunización en muchos lugares porque los trabajadores de la salud han sido reasignados a la respuesta a la pandemia y, en muchos casos, también se les ha desanimado a realizar actividades de rutina que impliquen interacciones físicas con personas sanas.Algunos padres evitan conscientemente las instalaciones de atención médica, por preocupación de que el virus de SARS-CoV-2 pueda transmitirse a ellos y a sus bebés.En este momento crítico, a los niños les faltan hitos importantes en su calendario de vacunación y esta situación podría poner en riesgo su salud, señala el documento.Los datos de todo el mundo indican que más de 117 millones de niños corren el riesgo de perder las vacunas contra el sarampión debido a la pandemia, y Vietnam no es una excepción."Hemos observado en el país una disminución en la cobertura de la vacuna y la aparición de casos de sarampión y tos ferina en el primer trimestre de 2020", explicaron ambas organizaciones en esa declaración conjunta.La ciencia demostró que las vacunas funcionan. Son una herramienta segura, efectiva y que salva vidas contra ciertas enfermedades que pueden ser mortales para los niños . La inmunización también puede proteger a los adolescentes, adultos, personas mayores y mantener a comunidades enteras seguras, aseguraron.Vietnam se esfuerza por mejorar los servicios de inmunización en todo el país. El Ministerio de Salud trabaja sobre la base de evidencia científica para generar confianza, estimular la demanda de vacunación entre las comunidades y contrarrestar la información errónea difundida en línea.La OMS y el UNICEF se comprometen a continuar proporcionando información basada en hechos sobre vacunas a las autoridades de salud, al público en general y a los padres en particular para que todos puedan tomar decisiones acertadas.Si bien Vietnam está en camino al éxito para contener la propagación de COVID-19 ahora, la lucha contra esa enfermedad puede continuar en los próximos años. Debería ser una prioridad para todos comenzar a planificar cómo podemos continuar brindando servicios de salud esenciales, incluida la inmunización, en cualquier etapa de la pandemia, expresaron.“Alentamos a los servicios de salud y a los padres a priorizar la obtención de la vacuna para proteger a sus hijos. Es hora de establecer un plan para que la inmunización de rutina vuelva a la normalidad, al tiempo que garantiza el distanciamiento social y la seguridad de los trabajadores de salud y las comunidades”, señalaron.También es hora de trabajar conjuntamente para garantizar que los niños que no recibieron las vacunas esenciales en los últimos meses estén al día con sus vacunas, afirmaron y reiteraron que están listos para continuar su apoyo al Gobierno de Vietnam en este esfuerzo.La pandemia de COVID-19 ha revelado lo que está en juego cuando las comunidades no tienen el escudo protector de la inmunización contra una enfermedad infecciosa, indicaron.“Necesitamos construir sobre experiencias pasadas y actuales para prepararnos mejor para futuros brotes de enfermedades, y debemos actuar ahora para desarrollar estrategias apropiadas con compromiso político y financiero para proteger los servicios de inmunización existentes y futuros. Unámonos para salvar vidas con las vacunas disponibles para todos ", concluyeron.