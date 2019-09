Universidad Nacional de Hanoi (Foto: tuoitre.vn)

Hanoi (VNA)- La Universidad Nacional de Hanoi (VNU) figura entre las mejores del mundo de acuerdo al ranking de la empresa Times Higher Education (THE), junto con la Universidad Politécnica de Hanoi (HUST) y la Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh (VNU-HCM).En el THE World University Ranking 2020 , que evalúa a más de mil 396 universidades de 92 países, la VNU y HUST se situaron en la banda de las 801-1000 universidades con mejor desempeño en el mundo, mientras la VNU-HCM se ubicó en la banda de las 1000 .La VNU lidera las universidades de Vietnam en cuanto a los indicadores de enseñanza, investigación, y visión internacional; la VNU-HCM encabeza el de ingreso de la industria, y la HUST en el de citas de investigación.La clasificación de THE se basa en cinco áreas estratégicas: enseñanza (ambiente de aprendizaje), investigación (volumen, ingresos y reputación), citas de investigación (influencia de las investigaciones), visión internacional (personal, estudiantes e investigación), e ingreso de la industria (transferencia de conocimiento. Times Higher Education es una organización especializada en la educación superior y editores de THE World University Rankings.A través de Times Higher Education World University Rankings, fundado en 2004, se analizan y comparan alrededor de mil 500 instituciones de educación superior en el mundo, considerando 12,8 millones de investigaciones académicas y más de 20 mil encuestas académicas.Se basa en los datos de la base de datos Elsevier’s Scopus, World Reputation Rankings y datos que proveen las instituciones evaluadas y no evaluadas. –VNA