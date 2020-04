Hanoi (VNA)- El viceprimer ministro de Vietnam Vu Duc Dam recomendó hoy a la gente que continúe implementando las direcciones del Primer Ministro e instrucciones del sector de la salud, evitando caer en el subjetivismo ante el éxito inicial del control de la epidemia.

“Nos sentimos contentos porque después de dos semanas de aplicación de las medidas de distanciamiento social según la Dirección 16 del Primer Ministro, la epidemia está bajo control; contentos porque los niños irán a la escuela y otras alegrías, pero ahora no debemos olvidar que en el mundo diariamente hay más de 50 mil casos nuevos del coronavirus, cinco mil muertes, y en muchos lugares que parece que han controlado la pandemia, ha rebrotado”, dijo Duc Dam en una reunión de la Dirección Nacional para la prevención y el control de COVID-19.“Muchas personas infectadas sin síntomas, otras con tiempo de incubación muy largo, no solo 14 días. Varios pacientes con coronavirus dieron negativo y luego positivo…Los expertos dicen que en todos los países, no solo en Vietnam, el riesgo sigue siendo alto, hay personas portadoras del virus en la sociedad”, explicó.En este sentido, el vicepremier pidió a los miembros de la Dirección que tengan instrucciones detalladas para cada sector: transporte, producción y negocios, sobre todo a los estudiantes que regresan a la escuela, para garantizar la seguridad.A los pobladores les recomendó restringir las salidas y los contactos, y en caso de salir usar siempre mascarillas sanitarias, mantener una distancia segura y lavarse las manos.“Esto no es redundante porque el riesgo de enfermedad todavía está presente”, dijo y pidió a todos mantenerse alertas por su bien y por su comunidad.Vietnam no registró nuevos casos de COVID-19 por octavo día consecutivo. El país mantiene inalterable la cifra de contagiados, con 268.Además, 224 pacientes, o el 84 por ciento de las víctimas de COVID-19 en Vietnam, se recuperaron por completo y fueron dados de alta.De los 44 casos activos que permanecen bajo cuidado en siete centros médicos en todo el país, dos dieron negativo dos veces en la prueba del virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19, mientras otros 15 también resultaron libres del virus en sus primeras pruebas.En la actualidad, 68 mil 890 personas están en cuarentena en hospitales, zonas de confinamiento concentrado o sus hogares.De los tres casos críticos, los pacientes números 19 y 161 continúan recibiendo tratamiento médico en Hanoi, mientras el Hospital de Enfermedades Tropicales de Ciudad Ho Chi Minh se encarga del cuidado intensivo de un ciudadano británico (caso 91)./.