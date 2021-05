An Giang, Vietnam (VNA)- La vicepresidenta vietnamita, Vo Thi Anh Xuan, emitió a las 7:00 de esta mañana el primer voto en la provincia sureña de An Giang en las elecciones a diputados de la Asamblea Nacional de la XV legislatura y miembros de los Consejos Populares de los distintos niveles del mandato 2021-2026.



Al mismo tiempo, un gran número de votantes acudieron a los 165 colegios electorales en la localidad para elegir a sus representantes en los órganos legislativos y administrativos de los niveles nacional y local.



Más de un 1,6 millones de habitantes de An Giang votarán a nueve diputados a la Asamblea Nacional y más de cuatro mil miembros de los Consejos Populares de los niveles de provincia, distritos y comunas.



En el contexto del complicado desarrollo de la epidemia del COVID-19, la Comisión Electoral de la provincia ha adoptado medidas de prevención estrictas en las circunscripciones electorales./.

