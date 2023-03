Quang Ninh, Vietnam (VNA)- La aerolínea vietnamita Vietjet operará, a partir del 25 de abril próximo, vuelos directos entre la ciudad de Can Tho, en el delta del río Mekong, y la provincia norteña de Quang Ninh , según se anunció hoy aquí.Se espera que la ruta entre la ciudad de Can Tho y el distrito de Van Don, de Quang Ninh, contribuya a impulsar el comercio, la economía y el turismo de las dos localidades y las regiones económicas claves a las que pertenecen.Vietjet operará la ruta con una frecuencia de tres vuelos semanales de ida y vuelta, los martes, jueves y sábados. Can Tho es el centro del delta del Mekong y la puerta de entrada a la región del suroeste con diversas particularidades culturales y económicas. Mientras tanto, Quang Ninh constituye una provincia desarrollada en la zona del noreste.Además de lanzar la venta de boletos desde solo cero dong (moneda vietnamita) para vuelos directos que conectan Can Tho y Van Don, la aerolínea brinda hasta el 5 de mayo precios preferenciales para boletos de las clases SkyBoss y SkyBoss Business en todos los vuelos.Vietjet es miembro de pleno derecho de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) con el certificado de Auditoría de Seguridad Operacional (IOSA), de la IATA.Como la aerolínea privada más grande de Vietnam, la compañía ha sido galardonada con la clasificación más alta en seguridad con siete estrellas por el único sitio web de clasificación de productos y seguridad del mundo, airlineratings.com; y Airfinance Journal la catalogó como una de las 50 mejores aerolíneas del mundo en cuanto a financiamiento y operaciones saludables en muchos años consecutivos./.