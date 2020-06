Hai Phong, Vietnam, 12 jun (VNA)- La aerolínea de bandera nacional Vietnam Airlines inauguró hoy en el aeropuerto de Cat Bi, siete rutas domésticas que conectan esta ciudad norteña y la de Vinh, en la provincia central de Nghe An, con varias localidades.

En el evento (Fuente:VNA)

En concreto, ofrece servicios en los nuevos trayectos entre Vinh y Phu Quoc, Can Tho y Nha Trang, además de enlazar Hai Phong con Phu Quoc, Can Tho, Da Lat y Buon Ma Thuot.De ese modo, se operan a partir de hoy cuatro vuelos de ida y vuelta entre Vinh y Phu Quoc, entre esta urbe portuaria y Da Lat y Phu Quoc los lunes, miércoles, viertes y domingos. Mientras, los vuelos entre Vinh y Can Tho y Nha Trang, así como de esta ciudad a Can Tho y Buon Ma Thuot serán realizados los martes, jueves y sábados a partir del 22 de junio.Según Le Hong Ha, subdirector de Vietnam Airlines, se trata de una parte de la estrategia de su empresa encaminada a promover las rutas domésticas y responder a la campaña de estímulo turístico interno lanzada por la Administración Nacional de Turismo.ç