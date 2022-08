Nueva York (VNA) Una delegación vietnamita, encabezada por el embajador Dang Hoang Giang, jefe de la misión permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas ( ONU ), participó en la quinta sesión de la Conferencia Intergubernamental para la negociación del Tratado sobre Biodiversidad Marina en Áreas Más Allá de la Jurisdicción Nacional, que tuvo lugar del 15 del 26 de este mes en Nueva York Según los corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en esta ciudad estadounidense, la representación vietnamita hizo contribuciones positivas al proceso de negociación sobre cuestiones directamente relacionadas con los derechos e intereses marítimos de Vietnam, y al mismo tiempo, levantó la voz para defender los intereses comunes de los países en desarrollo y promover el proyecto de documento coherente con el derecho internacional del mar.La sesión, convocada tras una decisión adoptada por la Asamblea General en mayo, tiene como objetivo de redactar un instrumento internacional jurídicamente vinculante al marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982 sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas más allá de la jurisdicción nacional (BBNJ).Esta cita se produce en un momento en el que las amenazas en mares y océanos son cada vez más preocupantes por la contaminación y, en particular, la contaminación por plásticos y microplásticos, el cambio climático, la sobreexplotación de recursos pesqueros y las nuevas tecnologías que abren la puerta a la minería en el fondo de los océanos.El documento servirá como base jurídico para promover la conservación y explotación de los recursos genéticos marinos fuera de la jurisdicción nacional, asegurando al mismo tiempo una distribución equitativa de los beneficios de la explotación y el uso sostenible de los recursos genéticos marinos en esas zonas.Este tratado oceánico puede ser determinante para proteger el valor excepcional de las áreas de altamar y aumentar la resiliencia de las pesquerías más importantes económicamente. Sin embargo, para lograrlo, se requiere que los negociadores tomen acción y alcancen las ambiciones globales.Se ha formado el marco básico del borrador del documento. Los países en desarrollo y desarrollados han hecho ciertas concesiones, pero aún no han llegado a un consenso sobre una serie de temas, por lo que no pudieron ratificar el borrador del documento. Sin embargo, los países acordaron firmemente acelerar las negociaciones para llegar pronto a un acuerdo sobre el documento final, que tendrá implicaciones importantes para regular las actividades en una amplia gama de océanos.La negociación sobre BBNJ, iniciada oficialmente en abril de 2018, es uno de los procesos de negociación más importantes actualmente en materia de mar y océano, en el contexto de los esfuerzos de la comunidad internacional para implementar la Agenda de las Naciones Unidas al 2030 sobre el desarrollo sostenible, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 sobre la conservación y el uso sostenible de los océanos, mares y recursos marinos para el desarrollo sostenible.Se trata del tercer documento sobre la implementación de UNCLOS además del Acuerdo de 1995 sobre Poblaciones de Peces Migratorios y el Acuerdo sobre la Implementación de la Parte XI de UNCLOS en 1994. La negociación de BBNJ también desempeñó un papel importante en el fortalecimiento del sistema basado en la UNCLOS en la gobernanza de los mares y océanos, asegurando el desarrollo sostenible para todos los países y las generaciones futuras./.