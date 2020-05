El embajador Dang Dinh Quy , jefe de la misión de Vietnam ante las Naciones Unidas, inauguró la sesión (Fuente: VNA)

Nueva York, 16 may (VNA)- El Consejo de Seguridad celebró el 15 de mayo su reunión anual de sus métodos de trabajo por videoconferencia sobre el tema "Garantizar la transparencia, la eficiencia y la eficacia".Vietnam, como coordinador en mayo de 2020 de los 10 estados no permanentes del Consejo de Seguridad (E10), representó a este grupo para pronunciar un discurso en la reunión. Durante el proceso de preparación, Vietnam trabajó estrechamente con los otros nueve miembros para expresar mejor el espíritu común del E10 (Diez elegidos) sobre este tema.En su discurso, el embajador Dang Dinh Quy, jefe de la misión de Vietnam ante las Naciones Unidas, subrayó el punto de vista del E10 sobre la necesidad de mejorar la transparencia, la eficiencia y la eficacia del Consejo de Seguridad para llevar a cabo sus misiones definidas por la Carta de la ONU.Al apreciar los esfuerzos del Consejo de Seguridad para mejorar la transparencia y la eficiencia, así como para mantener sus actividades en el contexto de la pandemia de COVID-19, Dinh Quy dijo que es necesario aprovechar al máximo la participación y las contribuciones de los miembros no permanentes durante sus términos de dos años.Hizo hincapié en la necesidad de continuar garantizando el respeto de los principios de trabajo establecidos, continuar las discusiones para mejorar los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad y promover los esfuerzos para renovar esta organización.El embajador vietnamita también afirmó el compromiso del E10 de mejorar la efectividad de las actividades del Consejo de Seguridad.En este mes, Vietnam planea celebrar una videoconferencia entre los embajadores, los jefes de las misiones de E10 y el Secretario General de la ONU, así como otras actividades destinadas a fortalecer la cooperación entre los países./.