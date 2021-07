Resultados del sorteo de la tercera ronda de las eliminatorias asiáticas para la Copa Mundial 2022 (Foto: Confederación Asiática de Fútbol

Hanoi, 01 jul (VNA)- Vietnam quedó ubicada en el grupo B con Japón, Australia, Arabia Saudita, China y Omán en la tercera ronda de clasificación de Asia para la Copa Mundial de Fútbol 2022, según el sorteo realizado hoy.



El grupo A comprende a Irán, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Iraq, Siria y Líbano.



Vietnam contó con dos representantes que asistieron al sorteo: el entrenador Park Hang-seo y el vicepresidente de la Federación nacional de la disciplina, Tran Quoc Tuan.



En la última ronda de clasificación continental, los 12 equipos se dividirán en dos grupos, cada uno formado por seis equipos. Las dos mejores selecciones de cada llave se clasificarán a la Copa Mundial. Mientras, los equipos en el tercer lugar deben jugar entre sí, y el ganador de esa eliminatoria competirá en la ronda de repesca con un rival de otro continente para obtener la última plaza a la mayor cita del fútbol mundial.

Se trata de la primera vez que Vietnam avanza a la tercera ronda eliminatoria para la Copa Mundial, donde se colocó, junto a Líbano, en el sexto bombo.



Según el pronóstico del sitio de estadísticas We Global Football sobre las posibilidades de los 12 equipos asiáticos, Vietnam se ubica por encima de China y Líbano.



De acuerdo con los cálculos de We Global Football, que no se basa en la clasificación de la FIFA, Vietnam tiene un 4,44 por ciento de posibilidades de ganar un boleto directo a la final de la Copa Mundial 2022, ligeramente más alto que la probabilidad de China (3,68 por ciento) y de Líbano (1,88 por ciento).



El país indochino también tiene un 12,8 por ciento de obtener boletos para el partido de play-off.



En la clasificación de la FIFA, China sigue estando por encima de Vietnam./.