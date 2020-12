El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, Nguyen Phu Trong, y el primer ministro vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, en la apertura de la XXXVII Cumbre de la ASEAN (Fuente:VNA)

Durante todo el año, el modelo antiepidémico de Vietnam de “no dejar a nadie atrás” y la forma en que logró controlar la pandemia, con alta eficiencia y bajo costo, fue estudiado y resaltado, erigiéndose en un “ejemplo” a seguir. (Fuente:VNA)

El primer ministro vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, y el ministro de Industria y Comercio, Tran Tuan Anh, en la firma del Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP)(Fuente:VNA)

El jefe de la misión de Vietnam ante la ONU, el embajador Dang Dinh Quy, participa en una reunión del Consejo de Seguridad (Fuente:VNA)

Hanoi, 31 dic (VNA)- Con el desempeño exitoso tanto de la presidencia rotativa de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) como en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) en calidad de miembro no permanente para el mandato 2020-2021, Vietnam ha consolidado su posición y confianza en la región y el mundo.Así lo observó el profesor Carl Thayer, de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia, quien se refirió a los desarrollos complicados de la pandemia del COVID-19 que provocaron una transformación completa a nivel socioeconómico en el mundo.En todo el 2020, el nombre “Vietnam” ha aparecido con frecuencia en los medios internacionales y fue mencionado en repetidas ocasiones por funcionarios y expertos extranjeros, impresionados por sus logros internos y externos de forma de S.Durante todo el año, el modelo antiepidémico de Vietnam de “no dejar a nadie atrás” y la forma en que logró controlar la pandemia, con alta eficiencia y bajo costo, fue estudiado y resaltado, erigiéndose en un “ejemplo” a seguir.Los esfuerzos adoptados por el Gobierno vietnamita en la implementación del doble objetivo (prevenir la pandemia y recuperar la economía) hizo de la nación indochina un punto brillante” en un año en que la economía mundial cayó en la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial.Con un crecimiento de 2,91 por ciento en 2020, Vietnam figura entre los 10 países en el mundo con mayor aumento del Producto Interno Bruto (PIB). La revista The Economist la consideró una de las 16 economías emergentes más exitosas este año.“Vietnam parece ser el único punto brillante de la economía asiática gracias a un muy buen equilibrio entre la salud pública y el crecimiento desde el brote de la pandemia de COVID-19 ”, analizó el diario filipino Manila Times.Los medios de prensa Business Times (Singapur) y Reuters (Reino Unido) atribuyeron el control exitoso de la pandemia a la implementación de las medidas de cuarentena y rastreo drástico, lo que ayudó al país a reanudar las actividades económicas más rápido que otros en Asia.Según los pronósticos del Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía de Vietnam vivirá una fuerte recuperación en 2021, con la estabilidad macroeconómica.Mientras, el Centro de Estudios Económicos y Negocios (CEBR) del Reino Unido vaticinó que la economía del país del Sudeste Asiático subirá a la posición 19 mundial en 2035. Vietnam crecerá como promedio un siete por ciento en el periodo 2021-2025 y 6,6 por ciento en los próximos 10 años, y superará a Taiwán (China) y Tailandia en 2035.Desde otra perspectiva, el diario británico Financial Times comentó que Vietnam se está convirtiendo en un “eslabón” prometedor en la cadena de suministro global. Numerosas empresas multinacionales planean construir establecimientos en Vietnam, pues el país dispone de productos con estándares globales y participa en tratados de libre comercio con socios potenciales como la Unión Europea y Reino Unido.El sitio web lookingalpha.com dijo que Vietnam tiene el potencial de convertirse en una "fábrica mundial", porque en comparación con algunos países vecinos, su economía es más diversa, y está entrando en la "era dorada" de la demografía, cuando más del 70 por ciento de la población tiene menos de 35 años y se espera que su clase media se duplique para 2025/2026, creando un gran impulso para el consumo y el crecimiento económico.En las actividades externas, según el secretario general de la ASEAN , Dato Lim Jock Hoi, valoró en alto grado el liderazgo de Vietnam al dirigir a la agrupación a enfrentar nuevos desafíos, incluida la pandemia de COVID-19.En el contexto que numerosas operaciones se encuentran interrumpidas por la epidemia, la agencia rusa de noticias Sputnik destacó que Vietnam ha organizado las reuniones de forma virtual, una iniciativa altamente valorada por otros países.Como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, Vietnam ha mostrado un papel activo y responsable, y promovió a otros países para que la Asamblea General de las Naciones Unidas apruebe una resolución que declare el Día Internacional para el Control y la Prevención de Epidemias el 27 de diciembre de cada año.La ministra de Relaciones Exteriores de Mozambique, Verónica Nataniel, opinó que Vietnam ha contribuido de manera activa y eficiente a las actividades del Consejo de Seguridad, incluidas las iniciativas prácticas para la paz y seguridad en África.Los logros en 2020 se consideran la base para entrar al 2021, un año que se pronostica tendrá cambios muy complicados e impredecibles en la medida que el mundo continúa sufriendo una grave crisis multifacética, problemas médicos, económicos, sociales y de gobernanza causados por la pandemia de COVID-19./.