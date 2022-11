Phnom Penh (VNA)- La delegación de Vietnam contribuyó de manera proactiva y activa al proceso de modificación, complementación y perfeccionamiento de varias resoluciones de la 43ª Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA-43), en desarrollo en Camboya.En específico, Vietnam propuso copatrocinar la resolución sobre la promoción de la paz, la solidaridad y el multilateralismo a través del papel central de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), adoptada por el Comité de Asuntos Políticos de la AIPA, y coadyuvó a reajustar el contenido del documento para reafirmar el interés y la voz de la AIPA en la promoción del papel central de la agrupación, en pos de la paz, la solidaridad y el desarrollo de la región.En cuanto a la resolución referente al fortalecimiento de la diplomacia parlamentaria sobre la seguridad marítima para mejorar la estabilidad en el Sudeste Asiático, Vietnam sugirió abordar los problemas de seguridad tradicionales y no convencionales, especialmente en el Mar del Este; destacó la importancia de mantener la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación marítima y aérea en esa zona; exhortó a no considerar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada como una amenaza y, al mismo tiempo, recomendó más contenidos sobre la garantía de la seguridad y el trato humano en el mar, particularmente para los grupos desfavorecidos.En la ocasión, el Comité de Asuntos Políticos de la AIPA también aprobó una resolución sobre la diplomacia parlamentaria para implementar el consenso de cinco puntos sobre el tema de Myanmar.En tanto, el Comité de Asuntos Sociales analizó los proyectos de resoluciones sobre la aprobación del quinto informe del Consejo Asesor de la AIPA sobre Drogas Peligrosas (AIPACODD); el fortalecimiento de la transformación digital para una protección social integral; el fortalecimiento de la protección social de la salud para abordar los desafíos en la ASEAN; y la promoción de la participación de los jóvenes para una comunidad regional próspera, resiliente y sostenible.La delegación vietnamita propuso copatrocinar la segunda resolución y planteó algunas sugerencias para la tercera.Por otro lado, el Comité de Asuntos Económicos de la AIPA ratificó la resolución sobre la promoción de la cooperación parlamentaria para el crecimiento sostenible e inclusivo en la ASEAN a través de un enfoque ambiental, social y de gobernanza (ESG), la cual Vietnam ofreció copatrocinar con Camboya.También se aprobaron las resoluciones sobre el mejoramiento de la capacidad de desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en la transformación digital; y sobre la optimización de la participación de las mismas en el turismo para la recuperación económica./.