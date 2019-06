El viceprimer ministro y canciller de Vietnam, Pham Binh Minh (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- Vietnam da prioridad a fortalecer aún más el papel del multilateralismo, el respeto al derecho internacional, y la solución de los problemas globales y las cuestiones de paz y seguridad, dijo el viceprimer ministro y canciller, Pham Binh Minh.Al compartir con la prensa sobre la elección de Vietnam al miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), Minh afirmó que es el mayor propósito que Vietnam desea contribuir a esa organización.Con su papel y experiencias, Vietnam pretende contribuir a la resolución posterior al conflicto, temas de mujeres y niños en conflictos, el tratamiento de bombas y minas, dijo.Agregó que al participar en el CSNU, el objetivo del país es construir un entorno de paz y estabilidad en la región y el mundo, asegurando así a Vietnam un ambiente pacífico para un mayor desarrollo.Sobre los desafíos al desempeñar ese papel, según Binh Minh, es cómo fortalecer la cooperación entre los cinco miembros permanentes y los 10 estados no permanentes, para resolver problemas, asegurando que las cuestiones abordadas se alcancen con el mejor consenso.“Vietnam debe tener una buena coordinación con otros integrantes del Consejo de Seguridad para crear el mejor consenso sobre los temas. Cualquier miembro del CSNU debe expresar sus opiniones sobre todas las cuestiones planteadas, por lo que debemos investigar cuidadosamente y tomar decisiones precisas”, recalcó.En 2020, Vietnam también desempeñará la presidencia rotativa de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), y comenzará un período del Consejo de Seguridad. Esta, señaló, es una ventaja puesto que el país podrá contribuir a fortalecer la cooperación entre las organizaciones de ONU y la ASEAN.Vietnam fue elegido oficialmente el 7 de junio miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el período 2020-2021, tras recibir 192 votos a favor de los 193 países y territorios integrantes de la Asamblea General de esa organización.Para tal resultado, destacó el Vicepremier, Vietnam se ha esforzado, durante los últimos 10 años, para llamar al respaldo de otros países. El país era el único candidato de la región Asia-Pacífico a este escaño.La incorporación al CSNU fue una decisión importante, y ratifica el papel, la posición y la responsabilidad del país como un miembro de esa organización, así como su deseo de contribuir al mantenimiento de la paz, seguridad y estabilidad. – VNA